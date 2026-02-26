Dani Rovira aterriza esta noche en La 1 con 'Al margen de todo': así es su nuevo programa, que recupera a esta actriz de 'La que se avecina' tras años sin estar en la serie

Dani Rovira se instala desde este jueves en el prime time de La 1 con el estreno de ‘Al margen de todo’, un nuevo formato semanal que se emitirá justo después de ‘La Revuelta’. RTVE refuerza así su apuesta por el entretenimiento en la noche del jueves con un formato centrado en el humor y la conversación pausada, que trata de sustituir a Marc Giró su su 'Late Xou' tras su fichaje por Atresmedia.

El programa, producido en colaboración con El Terrat (THE MEDIAPRO STUDIO), combinará entrevistas, secciones fijas y colaboradores que irán rotando. La idea es alejarse del ruido informativo y de la promoción habitual para centrarse en historias personales, anécdotas y momentos espontáneos. Rovira ha señalado que le interesa “estar al margen de la actualidad” y reivindica su perfil como conversador cercano al público.

Uno de los nombres propios del estreno es Mónica Pérez, conocida por su etapa como Blanca en ‘La que se avecina’ y que regresa a un gran formato televisivo tras años sin participar en la serie de vecinos. En este nuevo espacio será la responsable de ‘Tías de cine’, una sección en la que dará vida a icónicas estrellas de Hollywood para ser entrevistadas en clave paródica.

El equipo se completa con la presencia de Albert Pla, que aportará su mirada personal en distintas intervenciones, y del cómico Daniel Fez como reportero, encargado de recorrer el país en busca de historias singulares. Además, el programa contará con invitados como José Sacristán o Luis Alegre en próximas entregas.

Noticias relacionadas

Con este estreno, Dani Rovira vuelve a la primera línea de RTVE, donde ya presentó durante tres años la gala de los Premios Goya y participó en formatos como ‘La Noche D’. ‘Al margen de todo’ supone una nueva etapa para el cómico en la televisión pública, con un espacio que pretende consolidar el humor como eje del prime time y ofrecer una alternativa diferente dentro de la programación semanal.