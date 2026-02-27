Cuenta atrás
Telecinco pone fecha a la final de ‘GH Dúo 4’ y al estreno de ‘Supervivientes 2026’
La cadena confirma la semifinal y la gran final del reality de parejas antes de dar paso a la nueva edición del formato de aventuras.
Carlos Merenciano
La hoja de ruta de los realities de Telecinco ya está cerrada. Durante la última gala de ‘GH Dúo 4’, Jorge Javier Vázquez anunció oficialmente las fechas clave tanto para la recta final del concurso de parejas como para el arranque de ‘Supervivientes 2026’.
El presentador confirmó que el reality de aventuras se estrenará el próximo jueves 5 de marzo. Ese día, los nuevos concursantes viajarán hasta Honduras y protagonizarán el tradicional salto desde el helicóptero que marca el inicio de la experiencia. En esta ocasión lo harán acompañados por María Lamela, que toma el relevo tras la salida de Laura Madrueño.
Con el estreno ya fijado, también quedó definida la despedida de ‘GH Dúo 4’. Jorge Javier anunció en directo: “El domingo 1 de marzo será la semifinal y el próximo martes 3 de marzo será la gran final”. De este modo, el formato de convivencia cerrará su cuarta edición apenas 48 horas antes de que la cadena dé paso a su gran apuesta de primavera.
Así queda el calendario: domingo 1 de marzo, semifinal de ‘GH Dúo 4’; martes 3 de marzo, final; y jueves 5 de marzo, estreno de ‘Supervivientes 2026’. Telecinco encadena así sus dos grandes realities con apenas unos días de diferencia, asegurando continuidad en su prime time.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los embalses de Málaga se hallan en máximos históricos y a un 4% del lleno técnico
- Luz verde al ‘Tejar de Salyt’: Bailén-Miraflores se abre a un gran eje comercial, nuevas zonas verdes y una remodelación viaria
- La venta de Málaga con 45 años de historia y el mejor menú del día para ir en familia: tiene columpios, zona infantil y platos enormes
- El restaurante estilo granja de Málaga que arrasa por sus platos enormes y sus zonas de juegos para los más pequeños
- El Málaga CF mantiene tres puntos de ventaja con el séptimo tras jugarse el Ceuta-Córdoba
- Fallece en un accidente de tráfico en Mijas el párroco de Coín, José Amalio González
- La biblioteca flotante más grande del mundo llega a Málaga
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Málaga este sábado durante el Día de Andalucía?