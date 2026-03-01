Declaraciones
Nuria Roca y Juan del Val cargan contra los reporteros callejeros por Alejandra Rubio y desvelan su truco para que les dejen en paz: "Algunos no tienen ni puñetera idea"
La presentadora y el escritor acabaron haciendo este análisis tras el comportamiento de Alejandra Rubio con los periodistas asfálticos.
Redacción Yotele
Los reporteros de la calle de las agencias especializadas en crónica social están siempre al quite para acercar a la audiencia las últimas impresiones de los protagonistas de la noticia.
Recorren todo tipo de eventos cada día y en muchas ocasiones esperan en la puerta, a la intemperie, para muchas veces obtener una respuesta escueta, o ni siquiera una sola palabra. A veces ni un saludo, ni una mirada. Estas practicas las suelen hacer personajes como Alejandra Rubio, que viven gracias a la prensa del corazón y a vender su vida, vía venta de exclusivas en revistas y/o colaboraciones en plató. Sin embargo, luego se quejan amargamente cuando le preguntan los profesionales en la calle, siempre de manera amable pero pasar por caja.
Esta situación fue analizada por Nuria Roca y Juan del Val en 'La Roca'. Pero lo que comenzó como una defensa a los reporteros, terminó siendo un zasca bastante gratuito. Comenzaron dando su particular truco para que la prensa callejera les deje en paz. "Cuando contestas se pierde el interés y eso es algo maravilloso", dijo el escritor.
A continuación, Nuria Roca apoyó esta teoría: "Párate tres minutos y verás como al cuarto dicen: 'Vamos a dejar a esta pesada". Y entonces llegó la colleja de Juan del Val: "Hay muchos periodistas que hacen canutazos que son buenos y tienen información. Pero hay otros que no tienen ni puñetera idea. Hacen preguntas muy extrañas".
