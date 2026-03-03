Una senadora valenciana denuncia a Vito Quiles por agresión física

La senadora valenciana del PSPV, Rocío Briones, ha presentado este martes una denuncia ante la policía por una presunta agresión física por parte de Vito Quiles. El agitador ultraderechista, que ha participado recientemente en actos electorales del PP de Alberto Núñez Feijóo y fue en su día en la lista del partido de Alvise Pérez a las europeas, asaltó una comitiva en la que se encontraba Briones y la conocida colaboradora televisiva Sarah Santaolalla, a quien Quiles trató de incomodar con acusaciones sobre su relación con los socialistas.

Las escenas se produjeron este lunes en el Senado, donde Briones y Santaolalla habían coincidido durante una jornada sobre feminismo y nuevas formas de violencia machista. Cuando fueron a cruzar una puerta que da a un patio exterior (pero todavía sede de la cámara baja), estaba aguardando Quiles, que como es habitual abordó a la comunicadora sin que se hubiera pactado ninguna atención a medios y con agresividad, según testigos presenciales. "Estaba acechando como una hiena", apunta la socialista.

Esto, explica Briones, provocó las primeras tensiones. La senadora del PSPV y otras compañeras trataron de proteger a Santaolalla del agitador ultra, que sería entonces cuando propinó un golpe "bastante fuerte" en la espalda de la socialista en su intento de acceder a la analista televisiva. Un ujier del senado presenció la "agresión" y figura en la denuncia como testigo. Esta secuencia no aparece en los vídeos que Quiles ha subido a sus redes sociales, que Briones denuncia que han sido convenientemente editados para que "él aparezca como víctima".

Tras lo sucedido, Briones ha presentado este martes una denuncia por agresión física, al igual que Santaolalla y Paula Somalo, senadora socialista por Álava. En el caso de la valenciana, ha incorporado un parte de lesiones que le realizaron tras ser atendida en el hospital Ramón y Cajal, donde le derivaron desde el mismo servicio sanitario del Senado, al que acudió tras los hechos.

"He sentido miedo en el Senado"

La dirigente valenciana, que pasadas 24 horas se confiesa "bastante conmocionada" todavía por lo sucedido, rechaza ser la protagonista de la historia. "Esto no va de Briones", explica, sino de un "delito de odio contra Sarah Santaolalla y lo que representa para el feminismo y la igualdad" por parte de Quiles, que pese a no ser periodista cuenta con acreditación para moverse con libertad por el Congreso y el Senado.

Briones admite que sintió "miedo" y sobre todo "rabia por sentir miedo" en una sede de la soberanía popular como la cámara alta, donde además hay un amplio dispositivo de seguridad. Y trata de diseccionar esos segundos de tensión: "Su estrategia pasa por generar una situación violenta, que te lleve a sentir peligro y vulnerabilidad. Quiere llevarte al límite y que reacciones", reflexiona.

El PSOE también denuncia

Las actuaciones contra Quiles por esta presunta agresión van más allá de las iniciativas particulares. El PSOE del Senado ha anunciado este martes que presentará una denuncia por el altercado "en sede parlamentaria" en el que Quiles agredió con "empellones" a Briones y Santaolalla, y adjuntará las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la Cámara Alta.

Hubo una "agresión física" y se puso "en peligro" la integridad personal de una senadora, además en sede parlamentaria, ha añadido el portavoz socialista, Juan Espadas, que ha trasladado también todo su apoyo a la analista política por ser perseguida, hostigada y "víctima de una situación de acoso personal permanente".

Petición de grabaciones y declaración institucional

El socialista ha indicado que son varias las cámaras de vigilancia que registran en vídeo el contorno de la plaza de la Marina Española, por lo que ha solicitado al presidente del Senado, Pedro Rollán, durante la reunión de la Junta de Portavoces de este martes, que les facilite las grabaciones para incorporarlas a la denuncia.

Además, ha redactado una declaración institucional de condena y se la ha remitido a los otros seis portavoces de grupos parlamentarios para que pueda ser aprobada cuando el miércoles termine la sesión plenaria de esta semana, ya que solo saldrá adelante si es firmada por los siete.

Persona 'non grata'

Sobre Quiles, quien tiene acreditación de prensa en el Senado, Espadas ha añadido: "Esta persona se ha ganado sobradamente su derecho a no ser persona grata aquí, en esta Cámara". En ese sentido, ha indicado que ya le ha pedido a Rollán que sea analizado que los protagonistas y responsables de "actitudes violentas concretas" no puedan ejercer el derecho profesional de libertad de prensa para llevarlas a cabo.

"Como se ha hecho en el Congreso", ha agregado, para recordar que en la Cámara Baja se aprobaron el año pasado nuevos criterios para las acreditaciones de prensa y se creó un consejo consultivo integrado por diputados y periodistas para estudiar denuncias y sanciones por mala práctica periodística, si bien todavía no se ha implementado y Quiles sigue teniendo acceso al hemiciclo.