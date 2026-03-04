Risto Mejide denuncia ante la Policía un intento de chantaje con imágenes falsas generadas por IA

El presentador Risto Mejide ha puesto en manos de la Policía un intento de extorsión que habría sufrido a través de Internet. El propio comunicador decidió relatar lo ocurrido durante una emisión de 'Todo es mentira', el espacio que conduce en Cuatro, con el objetivo de advertir sobre este tipo de prácticas. El publicista explicó su decisión de hablar del asunto públicamente: “De mi vida personal jamás hablo, pero tratándose de algo que puede estar afectando a muchísima gente hoy día y tratándose de algo que es importante gestionar, creo que es la oportunidad”.

El origen del episodio se remonta a finales de enero, cuando comenzó a recibir mensajes de una mujer que aseguraba haber obtenido su número gracias a un contacto dentro de Mediaset. Ante la sospecha de que algo no cuadraba, el presentador optó por bloquear el número desde el primer momento.

Tiempo después, el caso volvió a aparecer cuando recibió un nuevo contacto, esta vez a través de Instagram. El mensaje incluía una fotografía en la que aparentemente aparecía junto a esa misma mujer. Sin embargo, el presentador detectó que la imagen había sido manipulada, ya que coincidía con una foto real que él mismo había publicado anteriormente, aunque en la original aparecía acompañado por otra persona.

Tras intentar comprobar la identidad de la remitente, a la que pidió un vídeo que nunca llegó, y analizar las imágenes con herramientas digitales, el comunicador concluyó que se trataba de una estafa basada en material manipulado. Según explicó, este tipo de prácticas son cada vez más habituales: “Este tipo de estafa le está sucediendo a mucha gente y los estafadores ya no son de carne y hueso, utilizan la Inteligencia Artificial para hacerse pasar por alguien”.

Finalmente, Mejide dejó claro que piensa llevar el caso hasta las últimas consecuencias y envió un aviso a quienes estén detrás del intento de chantaje: “Cualquier persona u organización que intente chantajearme, falsear o difamar se va a encontrar con esto. Pienso ir hasta el final”.