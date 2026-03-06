Paz Padilla reniega de su etapa en ‘Sálvame’ y se sincera: “Me decían por el pinganillo: ‘Venga, mete mierda’”

La humorista y presentadora Paz Padilla ha vuelto a hablar sin filtros sobre su etapa al frente de 'Sálvame', el programa de Telecinco que condujo entre 2009 y 2022. Lo ha hecho durante su paso por el podcast 'El sentido de la birra', donde ha reconocido que no siempre se sintió cómoda con el tono del formato.

Durante la conversación, la gaditana explicó que el papel que desempeñaba en el programa chocaba en ocasiones con su forma de ser: “No me gusta juzgar a nadie. No me gusta juzgar ni criticar a nadie. Y mira que he estado en un programa de ese tipo muchísimos años, catorce, que se dice pronto. Pero no me gusta. O sea, era mi papel”.

Preguntada por cómo vivía esa dinámica en el día a día, Padilla fue clara sobre las emociones que le generaba el formato: “Mal, muchas veces mal. Sí, yo he sufrido bastante. Sinceramente, hay veces que me divertía muchísimo, me reía mucho, porque había personajes muy divertidos y momentos muy divertidos, y otras veces que no”.

La presentadora recordó que el ambiente del programa estaba marcado por discusiones constantes, algo con lo que nunca llegó a sentirse cómoda: “A mí no me gustan los gritos, no me gustan las peleas, no me gustan las discusiones y aquello era lo normal”. Según contó, desde dirección recibía indicaciones para intensificar el tono del debate.

Noticias relacionadas

De hecho, Padilla desveló algunas de las instrucciones que recibía a través del pinganillo durante las emisiones: “Había veces que me decían por el oído: ‘Venga, déjate de cachondeo y ponte seria. Venga, Paz, ponte seria’. Eso era lo normal que me decían a mí. ‘Venga, y mete mierda, y mete mierda’”. Con el tiempo, la presentadora asegura que decidió dejar de seguir esas indicaciones: “Luego me di cuenta de que yo no quería, entonces dejé de hacerlo. Y claro, era muy difícil estar en un sitio sin estar”.