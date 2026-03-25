Promoción viral
Marc Giró lanza un contundente comunicado, ¿con un guiño oculto?: “Me comporté como un auténtico monstruo”
El presentador lanza un vídeo de disculpa sin polémica real para promocionar ‘Cara al Show’.
Carlos Merenciano
Marc Giró ha sorprendido en redes sociales con un vídeo que ha dejado descolocados a muchos de sus seguidores. El comunicador, en plena promoción de su nuevo programa 'Cara al Show', ha replicado el formato del reciente vídeo viral de Rosalía, en el que la artista pedía disculpas tras una polémica sobre Picasso.
En su caso, sin embargo, no existe tal controversia. Aun así, Giró arranca el vídeo con tono serio: “No me siento muy a gusto con lo que pasó el otro día cuando perdí los nervios. No estoy en paz con la cara que mostré ante la prensa”. Un mensaje que continúa con un discurso calcado al estilo de la cantante: “Es verdad, me he equivocado, tenéis razón absolutamente. Voy a intentar aprender a controlar mi ira”.
El presentador insiste en su arrepentimiento en clave irónica: “No hago este vídeo por los haters, lo hago por la gente que siempre está ahí. Os quiero dar las gracias por estar ahí aunque a veces me convierta en un auténtico monstruo”. Un mensaje que también ha reforzado en el texto que acompaña la publicación: "No estoy en paz con la cara que mostré el otro día ante los medios, me comporté como un auténtico monstruo y no estuvo bien. Quienes siempre estáis ahí, y la prensa, merecéis esta disculpa".
La reacción no se ha hecho esperar. Muchos usuarios se han mostrado confundidos ante unas disculpas sin contexto, mientras otros han entendido el guiño como una estrategia promocional. La duda ahora es si se trata solo de un juego con los códigos virales o de un posible cebo ante una futura visita de Rosalía al programa, que se estrenará próximamente en laSexta.
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