Cambio de parrilla
TVE da la sorpresa con ‘MasterChef 14’: adelanta su estreno y mueve la final de ‘DecoMasters’
El talent culinario llegará el lunes 30 en plena Semana Santa y provocará un reajuste en La 1.
Carlos Merenciano
TVE ha sorprendido al anunciar el estreno de la decimocuarta temporada de 'MasterChef' el próximo lunes 30 de marzo, en plena Semana Santa y en un movimiento poco habitual en la trayectoria del formato. El talent culinario regresará al prime time de La 1 a las 22:30 horas, adelantando su inicio respecto a ediciones anteriores.
Este cambio no llega solo. La decisión de la cadena pública afecta directamente a 'DecoMasters', cuya final estaba prevista para el lunes. Finalmente, el desenlace del concurso de decoración se emitirá el martes 31 de marzo, justo después del partido amistoso entre España y Egipto, reconfigurando así la semana clave de la cadena.
El adelanto horario también traerá ajustes en la parrilla previa. Tal y como ha confirmado RTVE a YOTELE, ese mismo lunes se ofrecerá una versión más corta de 'La Revuelta', que servirá de antesala al estreno de ‘MasterChef 14’. Una estrategia con la que la cadena busca favorecer un arranque más temprano del talent y evitar que se alargue hasta bien entrada la madrugada.
Con este movimiento, RTVE intenta blindar uno de sus formatos estrella tras el irregular rendimiento de ‘DecoMasters’ en audiencias. Además, ‘MasterChef 14’ llegará con novedades en su jurado, con la incorporación de la creadora de contenido Marta Sanahuja junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, en una nueva etapa que busca reforzar la conexión con el público joven y digital.
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