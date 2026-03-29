Semifinal
Risto Mejide, dolido con un concursante de 'Got Talent' al que le dio el pase oro: "No vas a pasar a la final"
El juez se mostró triste después de otorgarle su confianza en las audiciones, según Mejide el número no estuvo a la altura
Kevin Rodríguez
Risto Mejide volvió a encontrarse anoche con Chap Magic en la semifinal de 'Got Talent' tras haberle dado uno de sus pases de oro durante las audiciones. Sin embargo, el juez se mostró dolido por la actuación del mago.
Fue una sensación que recorrió también al resto del jurado, pues Paula Echevarría también se quedó fría con el número de Chap Magic, del que se esperaba mucho más tras lo visto en las audiciones. A esta fría valoración se suma Risto Mejide.
"Siento una profunda tristeza", comenzó sincerándose el publicista. "Yo me paso todo el espectáculo tratando de no ver los trucos y los he visto todos. Y tengo un problema con eso", ha confesado.
"Yo esta noche quería pedirle al público que te votase y que llegaras a la final y hacer algo muy encendido y soy incapaz de hacerlo. Esta noche no vas a pasar a la final, Chap", ha insistido en su valoración el jurado.
Sin embargo, el concursante encajó bien la valoración del juez: "Gracias igual por haberme hecho llegar hasta acá". "Te juro que me sabe muy mal porque eres un tío, coincido con lo que te han dicho mis compañeros, que desprendes buen rollo, muy buena onda, y el mundo del espectáculo, y el mundo en general, necesita ese buen rollo… pero, tío, hoy no ha salido", concluyó Mejide.
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