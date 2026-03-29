Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo del Domingo de RamosHorarios del Domingo de RamosPisos turísticos ilegalesCampaña de las andaluzasJesús CastellanosTraslado del CautivoProcesión Humildad de la Semana Santa de MálagaEn directo: FC Barcelona - Unicaja CB
instagramlinkedin

Confirmado

TVE pone fecha a la entrevista de Shakira con Henar Álvarez: este es el día y la hora elegidos

La cadena pública ubica el show de Henar el mismo día que se emitía el 'Late Xou' de Marc Giró

Henar Álvarez / Shakira

Henar Álvarez / Shakira / RTVE

Redacción

Madrid

TVE ya tiene fecha para emitir la entrevista exclusiva de Shakira con Henar Álvarez. La emisión de la entrevista de la cantante colombiana en 'Al Cielo con ella' será justo después de Semana Santa y supondrá el salto del formato a La 1, tras dos temporadas en La 2.

Así, Henar y compañía se encargarán de poner humor a la noche de los martes, justo después de 'La revuelta' y lo harán con Shakira como primera y esperada invitada, más aun después de hacer oficial su residencia en Madrid con varias fechas confirmadas.

De hecho, el paso de la gira de Shakira por España fue uno de los temas que se trataron en esta entrevista, grabada en México antes de la confirmación de todos los conciertos que se harán en el Estadio Shakira, una infraestructura única construida para el fin de gira de 'Las mujeres ya no lloran'.

El salto de 'Al Cielo con ella' a La 1 es otro ejemplo del buen momento que viven este tipo de programas y la propia TVE. El formato comenzó su andadura en RTVE Play, saltó a La 2 y ahora da el salto a la primera cadena pública con un recorrido muy similar al 'Late Xou' de Marc Giró.

Noticias relacionadas y más

Precisamente el hueco que dejó Giró en la pública cuando fichó por Atresmedia es el que ahora cubrirá el programa de Henar Álvarez, es decir, los martes por la noche. En esa ubicación, competirá contra 'En tierra lejana', 'Código 10' y 'Supervivientes', a la espera de saber si laSexta elegirá ese día también para estrenar 'Cara al show', el nuevo programa del humorista catalán.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lección urbanística de Málaga al mundo
  2. La nueva cafetería de Málaga que ofrece gratis ludoteca y parque de bolas: 'Aquí los bocadillos son de otro nivel
  3. Paso decisivo para el Cautivo: Málaga entrega la parcela de San Pablo para su nueva casa hermandad tras una década de gestiones
  4. La ruta de senderismo de Málaga repleta de miradores, gigantescos picos y una cueva donde vivieron los primeros neandertales: es perfecta para ver pájaros
  5. La marisquería de Málaga con 70 años de historia que sirve el mejor cartucho de pescaíto frito por pocos euros: 'Aquí no solo se sirve marisco, se honra al mar
  6. Málaga es la quinta provincia española con más extranjeros con autorización de residencia por arraigo
  7. Este parque de atracciones de Málaga reabre sus puertas con 4.000 metros cuadrados de ocio: tiene el área de juegos más grande de España, minigolf y camas elásticas
  8. Málaga ya huele a Semana Santa: guía completa de las procesiones de este Viernes de Dolores y Sábado de Pasión

Semana Santa de Antequera 2026 | Domingo de Ramos

Semana Santa de Antequera 2026 | Domingo de Ramos

Liga Endesa | FC Barcelona - Unicaja CB en imágenes

Liga Endesa | FC Barcelona - Unicaja CB en imágenes

Sigue en directo la carrera de Moto2 del GP de Estados Unidos

Sigue en directo la carrera de Moto2 del GP de Estados Unidos

Antonio Banderas: "La Semana Santa me une a mi tierra, a mis raíces, a mi identidad"

Antonio Banderas: "La Semana Santa me une a mi tierra, a mis raíces, a mi identidad"

La ONU suma 40 animales, como el guepardo y el tiburón martillo, a la lista de especies protegidas

La ONU suma 40 animales, como el guepardo y el tiburón martillo, a la lista de especies protegidas

Pedro Sánchez considera un ataque a la libertad religiosa que Israel impida la misa católica en el Santo Sepulcro

Pedro Sánchez considera un ataque a la libertad religiosa que Israel impida la misa católica en el Santo Sepulcro
Tracking Pixel Contents