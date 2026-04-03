Movistar Plus+ abre parte de su catálogo en su plan gratuito: lista completa de programas, series, documentales y deportes disponibles sin pagar ni un solo céntimo

Movistar Plus+ ha puesto en marcha un plan gratuito con el que abre una parte de su catálogo a los usuarios que no tengan suscripción de pago. La oferta incluye programas completos, series con su primer episodio, el arranque de sus documentales y una selección de espacios deportivos, configurando así una puerta de entrada para que nuevos espectadores prueben algunos de sus títulos más conocidos.

La disponibilidad no es igual en todos los casos. Mientras algunos formatos de entretenimiento pueden verse completos, en series y documentales la modalidad más repetida es la del primer capítulo. A continuación, repasamos la lista completa de contenidos disponibles dentro de ese plan gratuito.

Programas

‘El consultorio de Berto’ — Completo

‘Leo Talks’ — Completo

‘Moderneces’ — Completo

‘Ilustres ignorantes’ — Completo

‘Las Berrocal’ — Episodio 1

‘Showriano’ — Completo

‘La Resistencia’ — Completo

‘Hablemos de cortos’ — Completo

‘Hablemos de terror’ — Completo

‘Late Motiv’ — Completo

‘Capítulo Cero’ — Episodio 1 T1

‘Cinco Tenedores’ — Completo

‘El Cielo puedo esperar’ — Completo

‘Martínez y Hermanos’ — Completo

‘Rojo Caramelo’ — Completo

‘Zasback’ — Completo

Documentales

‘La última llamada’ — Capítulo 1

‘La caza del solitario’ — Capítulo 1

‘Luz en la oscuridad T1’ — Capítulo 1

‘Luz en la oscuridad T2’ — Capítulo 1

‘Crimen por encargo’ — Capítulo 1

‘Missing in Murcia’ — Capítulo 1

‘Alaska Revelada’ — Capítulo 1

‘Bosé Renacido’ — Capítulo 1

‘Lina’ — Capítulo 1

‘Macarena’ — Capítulo 1

‘Paparazzi’ — Capítulo 1

‘Perejil’ — Capítulo 1

‘Porvenir’ — Capítulo 1

‘Muros’ — Capítulo 1

‘Supergarcía’ — Capítulo 1

‘El corazón del Imperio’ — Capítulo 1

‘ETA, el final del silencio’ — Capítulo 1

‘Volver para ser otros. El mundo después del coronavirus’ — Capítulo 1

‘Iñaki y... las nuevas amenazas tras el 11S’ — Capítulo 1

‘La liga de los hombres extraordinarios’ — Capítulo 1

‘UMMO’ — Capítulo 1

‘Alejandro Sanz: Cuando nadie me ve’ — Capítulo 1

Series

‘Bellas Artes’ — Capítulo 1

‘Bellas Artes T2’ — Capítulo 1

‘El dentista’ — Capítulo 1

‘Terra alta’ — Capítulo 1

‘¿Qué fue de Jorge Sanz?’ — Capítulo 1

‘Crematorio’ — Capítulo 1

‘¿Qué fue de Jorge Sanz?’ — Capítulo 1

‘¿Qué fue de Jorge Sanz?’ — Capítulo 1

‘La Zona’ — Capítulo 1

‘Vergüenza T1’ — Capítulo 1

‘Arde Madrid’ — Capítulo 1

‘El día de mañana’ — Capítulo 1

‘Félix’ — Capítulo 1

‘Gigantes T1’ — Capítulo 1

‘La Peste T1’ — Capítulo 1

‘Matar al padre’ — Capítulo 1

‘Mira lo que has hecho T1’ — Capítulo 1

‘SKAM España T1’ — Capítulo 1

‘Vergüenza T2’ — Capítulo 1

‘Virtual Hero T1’ — Capítulo 1

‘El embarcadero T1’ — Capítulo 1

‘En el corredor de la muerte’ — Capítulo 1

‘ETA, el final del silencio (Zubiak)’ — Capítulo 1

‘Gigantes T2’ — Capítulo 1

‘Hierro T1’ — Capítulo 1

‘Instinto’ — Capítulo 1

‘Justo antes de Cristo T1’ — Capítulo 1

‘La Peste T2’ — Capítulo 1

‘Merlí: Sapere aude T1’ — Capítulo 1

‘Mira lo que has hecho T2’ — Capítulo 1

‘SKAM España T2’ — Capítulo 1

‘Vida perfecta T1’ — Capítulo 1

‘Antidisturbios’ — Capítulo 1

‘Dime quién soy’ — Capítulo 1

‘El embarcadero T2’ — Capítulo 1

‘Justo antes de Cristo T2’ — Capítulo 1

‘La línea invisible’ — Capítulo 1

‘La unidad T1’ — Capítulo 1

‘Mira lo que has hecho T3’ — Capítulo 1

‘Nasdrovia T1’ — Capítulo 1

‘SKAM España T3’ — Capítulo 1

‘SKAM España T4’ — Capítulo 1

‘Vergüenza T3’ — Capítulo 1

‘Virtual Hero T2’ — Capítulo 1

‘Hierro T2’ — Capítulo 1

‘La Fortuna’ — Capítulo 1

‘Libertad’ — Capítulo 1

‘Los espabilados’ — Capítulo 1

‘Merlí: Sapere aude T2’ — Capítulo 1

‘Paraíso’ — Capítulo 1

‘Reyes de la noche’ — Capítulo 1

‘Supernormal’ — Capítulo 1

‘Vida perfecta T2’ — Capítulo 1

‘Apagón’ — Capítulo 1

‘El inmortal T1’ — Capítulo 1

‘Fácil’ — Capítulo 1

‘La unidad T2’ — Capítulo 1

‘Nasdrovia T2’ — Capítulo 1

‘Paraíso T2’ — Capítulo 1

‘Rapa T1’ — Capítulo 1

‘Sentimos las molestias T1’ — Capítulo 1

‘Todos mienten’ — Capítulo 1

‘El hijo zurdo’ — Capítulo 1

‘El otro lado’ — Capítulo 1

‘La mesías’ — Capítulo 1

‘La unidad T3’ — Capítulo 1

‘Poquita fe’ — Capítulo 1

‘Rapa T2’ — Capítulo 1

‘Sentimos las molestias T2’ — Capítulo 1

‘Supernormal T2’ — Capítulo 1

‘Todos mienten T2’ — Capítulo 1

‘Celeste’ — Capítulo 1

‘El inmortal T2’ — Capítulo 1

‘Galgos’ — Capítulo 1

‘Los años nuevos’ — Capítulo 1

‘Marbella’ — Capítulo 1

‘Querer’ — Capítulo 1

‘Rapa T3’ — Capítulo 1

‘Segunda Muerte’ — Capítulo 1

‘El centro’ — Capítulo 1

‘La canción’ — Capítulo 1

‘La vida breve’ — Capítulo 1

‘Los sin nombre’ — Capítulo 1

‘Silencio’ — Capítulo 1

‘Yakarta’ — Capítulo 1

‘Marbella’ — Capítulo 1

‘Por cien millones’ — Capítulo 1

Deportes

‘El día después’ — Programa

‘Eurofighters’ — Programa

‘Deporte Plus sábado’ — Programa

‘Deporte Plus domingo’ — Programa

‘Universo Valdano’ — Programa

‘Noche de Champions M’ — Programa

‘Noche de Champions X’ — Programa

‘Noche de Europa League’ — Programa

‘La casa del fútbol’ — Previa

‘La previa de la Champions M’ — Previa

‘La previa de la Champions X’ — Previa

‘La previa de la Europa League’ — Previa

‘La previa de la Euroliga’ — Previa

‘Bakalá’ — Programa

‘Planeta Tenis’ — Programa

‘Locos por el golf’ — Programa

‘El tercer tiempo’ — Programa

Noticias relacionadas

Con esta selección, Movistar Plus refuerza su estrategia de captar nuevos usuarios con una muestra amplia de su catálogo, desde grandes títulos de ficción hasta formatos de humor, entrevistas, deporte y true crime. El plan gratuito no abre toda la plataforma, pero sí deja una fotografía bastante completa del tipo de contenidos con los que quiere enganchar al espectador.