Visita sorpresa
'Supervivientes 2026' "ficha" a Dulceida, que saltará del helicóptero el próximo martes
La influencer viajará a Honduras para reencontrarse con Alba Paul después de aceptar la condición que le puso el programa.
Carlos Merenciano
'Supervivientes 2026' ya tiene nueva incorporación temporal para una de sus noches más emotivas. Dulceida pondrá rumbo a Honduras para ver a Alba Paul y lo hará después de aceptar en directo una condición inesperada del reality: saltar desde el helicóptero para poder pasar una noche con su mujer en la isla. La visita se producirá el martes 14 de abril, dentro de la próxima entrega de 'Tierra de nadie'.
La propuesta le llegó durante la noche de los dilemas, cuando Sandra Barneda conectó con ella y le planteó el precio que debía pagar si quería abrazar a Alba en persona. Antes de conocer esa condición, Dulceida había mostrado ya sus ganas de viajar a Honduras y había admitido: “Tengo muchísimas ganas de verla y decirle que lo está haciendo genial”. Cuando supo que debía saltar del helicóptero, dudó unos segundos, pero acabó cediendo: “Venga, vale. Por mi mujer, todo. Luego, a lo mejor, no me atrevo, pero por ella, todo”.
El giro llama la atención porque la propia Dulceida había dejado claro al inicio del concurso que no quería implicarse en exceso en la exposición televisiva de la aventura de Alba Paul. Sin embargo, el programa terminó encontrando la fórmula para llevarla a Honduras con una misión muy clara: protagonizar uno de los reencuentros de la edición y hacerlo además sin trato de favor, replicando el salto que ya hicieron los concursantes oficiales en su estreno.
La visita llega además en un momento delicado para Alba Paul dentro del reality. En los últimos días, el programa ha mostrado su malestar por la nueva organización de equipos y por tener que seguir compartiendo playa con Claudia Chacón, una convivencia que está siendo una de las más tensas para ella. Ese contexto convierte el aterrizaje de Dulceida en un impulso emocional de primer nivel para la concursante.
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