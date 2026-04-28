Álvaro Morte y Patrick Criado vuelven a unirse en una historia de estafas en Netflix: sinopsis y reparto completo de 'Nueve reinas'

Netflix ya rueda en Madrid ‘Nueve reinas’, su nueva serie de ficción inspirada en la película argentina del mismo título. La plataforma ha anunciado el inicio de la producción de esta adaptación española, que estará protagonizada por Álvaro Morte y Patrick Criado, dos actores que ya coincidieron en el universo de ‘La casa de papel’. La ficción parte del clásico escrito y dirigido por Fabián Bielinsky y producido originalmente por Patagonik.

La nueva versión traslada la historia al Madrid de 2012, en plena crisis económica. En ese contexto se cruzan Marcos, un veterano estafador sin escrúpulos interpretado por Álvaro Morte, y Juan, un joven arruinado al que dará vida Patrick Criado. Lo que empieza como una alianza improvisada para encadenar pequeños engaños durante 24 horas acaba convirtiéndose en una operación mucho más ambiciosa: colocar unos sellos falsificados, las nueve reinas, a un poderoso magnate.

El reparto principal, encabezado por Morte y Criado, se completa con Aura Garrido, Jose Coronado y Margarida Corceiro, entre otros nombres. Coronado interpretará al magnate que se convierte en pieza clave del gran golpe.

La serie está producida por LAZONA y creada por Xosé Morais y Víctor Sierra, que también firman el guion. Ambos ejercen además como productores ejecutivos junto a Luis Ferrón, Gonzalo Salazar-Simpson, Guido Rud y Juan Pablo Galli. La dirección corre a cargo de Álex Rodrigo y Jorge Saavedra, con Andreu Adam y Víctor Benavides en la dirección de fotografía y Juan Pedro de Gaspar al frente del diseño de producción.

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Con esta adaptación, Netflix recupera uno de los títulos más reconocidos del cine argentino reciente y lo reubica en una España atravesada por la desconfianza, las deudas y la supervivencia económica. La nueva ‘Nueve reinas’ convertirá a sus dos timadores en el reflejo de un momento en el que la frontera entre víctimas y estafadores empieza a volverse cada vez más difusa.