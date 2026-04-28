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Quevedo revela su mayor miedo en La Resistencia: "El gusano loco era mi peor enemigo"

Entre confesiones, bromas y recuerdos de infancia, Quevedo firmó una entrevista que conectó con el público por su naturalidad y por la mezcla perfecta entre humor y vulnerabilidad

Quevedo revela su mayor miedo en La Resistencia: &quot;El gusano loco era mi peor enemigo&quot;.

Quevedo revela su mayor miedo en La Resistencia: "El gusano loco era mi peor enemigo". / La Resistencia

Mariona Carol

Barcelona

Quevedo ha sido el invitado estrella de esta noche en La Resistencia, donde mostró una faceta poco conocida: la de un niño extremadamente miedoso.

Entre bromas y complicidad con Broncano, el artista reconoció que las montañas rusas le daban auténtico pánico, hasta el punto de ponerse "chunguísimo" cada vez que subía a una.

Explicó que también le asustaban los aviones, las alturas y cualquier cosa que implicara "movimientos rápidos". Con el tiempo, dijo, ha aprendido a tolerarlo, aunque tampoco se considera el más atrevido.

Las atracciones que marcaron su infancia

La conversación derivó en un momento especialmente cómico cuando Quevedo recordó atracciones como el "gusano loco", que definió como "marearte por marearte". Broncano coincidió en que ese tipo de atracciones no tienen sentido más allá de provocar vueltas sin descanso.

El cantante también habló de la olla loca, donde confesó haber visto a gente caerse, levantarse y volver a caer mientras él, de pequeño, observaba fascinado.

Sueños inquietantes: dientes, persecuciones y un toro muy español

El artista también habló de sus pesadillas recurrentes. Recordó la clásica sensación de que se caen los dientes, un sueño que, según dijo, mucha gente comparte. También mencionó la angustia de soñar que intentaba correr sin poder avanzar.

Broncano aportó su propia experiencia: durante años soñó que un toro lo perseguía en cualquier situación cotidiana, desde salir de casa hasta jugar al fútbol. Una imagen que definió como "el sueño más español posible".

Un Quevedo cercano, espontáneo y lleno de humor

La visita dejó una imagen del cantante más humana y divertida, alejada del foco estrictamente musical.

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