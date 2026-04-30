Jordi Évole logra la entrevista más esperada: el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, rompe su silencio 5 meses después de su condena

La expectación llevaba días creciendo y ya tiene nombre propio. Tras una campaña en redes cargada de misterio, en la que Jordi Évole prometía “la entrevista del año”, Atresmedia ha desvelado finalmente al protagonista, que finalmente no serán ni Quevedo ni Pedro Sánchez: el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que concede su primera entrevista tras su condena en un especial de 'Lo de Évole' que se emitirá este domingo a las 21:30 en laSexta.

El programa, que cerrará temporada, se presenta como una de las conversaciones más relevantes del curso televisivo. No solo por el perfil del entrevistado, sino por el contexto: en diciembre de 2025, el Tribunal Supremo condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación y al pago de 17.000 euros entre multa e indemnización. Una sentencia que provocó su salida y marcó un hito sin precedentes en la democracia española, al tratarse del primer fiscal general del Estado juzgado.

Una entrevista en dos actos

La conversación, dividida en dos entregas en una misma noche, abordará tanto los hechos como las consecuencias del caso. En la primera parte, Évole y García Ortiz reconstruyen el origen de la polémica, vinculada a la investigación por fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y la posterior tormenta política y mediática desatada por las informaciones sobre una supuesta negociación entre Fiscalía y defensa.

El exfiscal general niega haber filtrado información y sostiene que fue señalado en un contexto de fuerte polarización, donde el foco terminó desplazándose hacia su figura.

En el segundo bloque, la entrevista entra en el terreno más personal y político: García Ortiz defiende su decisión de no dimitir antes de la sentencia, explica por qué borró el contenido de su móvil el día de su imputación y aborda episodios clave como el registro de su despacho por la UCO o el papel de distintas acusaciones en el proceso.

“Estaba seguro de que saldría absuelto. Me sentí maltratado”, afirma en uno de los momentos más destacados.

El caso que sacudió la Fiscalía

La conversación también repasa nombres propios que marcaron el desarrollo del caso, como el de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, y el impacto de sus declaraciones públicas. Todo ello en un relato que, según avanza la cadena, pretende desentrañar uno de los episodios judiciales y políticos más complejos de los últimos años.

La entrevista se cierra con una pregunta que el propio García Ortiz deja en el aire: “¿Quién sale ganando con este caso y esta sentencia?”

Un cierre de temporada en su mejor momento

El especial llega en un momento dulce para 'Lo de Évole', que cerró su emisión regular la semana pasada con un 8,6% de cuota de pantalla —su mejor dato en cuatro temporadas—, superando el millón de espectadores de media y alcanzando más de 2,4 millones de contactos únicos.

Noticias relacionadas

Con esta entrega doble, laSexta apuesta por convertir la entrevista en uno de los grandes eventos televisivos de la temporada, culminando una estrategia de promoción que ha logrado generar conversación e intriga hasta el último momento.