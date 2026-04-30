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Amor sincero

Raquel Sánchez Silva vuelve a Mediaset: presentará un nuevo formato con aires a 'La isla de las tentaciones', pero con polígrafo incorporado

Un grupo de solteros buscará el amor con ayuda de una coach emocional y una tecnología capaz de detectar mentiras.

Raquel Sánchez Silva

Raquel Sánchez Silva / ARCHIVO

Carlos Merenciano

Madrid

Raquel Sánchez Silva vuelve a Mediaset, y lo hará a lo grande al ponerse al frente de la adaptación española de ‘The Honesty Box’, el nuevo reality dating show que Telecinco comenzará a grabar próximamente. La presentadora asume así un nuevo formato de telerrealidad en Mediaset, género en el que cuenta con una amplia trayectoria tras conducir programas como ‘Supervivientes’, ‘Acorralados’ o ‘Pekín Express’.

El programa reunirá a un grupo de solteros y solteras jóvenes que no han tenido suerte en el amor y que convivirán en una villa situada en una localización paradisíaca. Allí participarán en una experiencia sentimental guiada por una coach emocional, que será la encargada de seleccionar a los candidatos más adecuados según sus perfiles, personalidades y expectativas.

La principal novedad del formato estará en el uso de una tecnología avanzada que analizará las respuestas de los participantes. A lo largo de la convivencia, los solteros deberán enfrentarse a preguntas clave sobre sus nuevas relaciones, su pasado sentimental y su forma de entender el amor. El sistema determinará con un alto grado de fiabilidad si dicen la verdad o si mienten, al estilo del polígrafo de Conchita.

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Con este regreso, Raquel Sánchez Silva vuelve a Mediaset 11 años después de su último programa, que no fue otro que el debate de 'Supervivientes 2015'. Desde entonces no había vuelto a pisar el canal ni a estar vinculada al grupo de comunicación de Fuencarral, a excepción de una pequeña participación en el programa '25 palabras' en el año 2023.

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