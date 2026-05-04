Rosalía, la "españolita choni" de 'Euphoria'

Por tercera semana consecutiva, Rosalía ha vuelto a aparecer en el nuevo capítulo de 'Euphoria' (el cuarto de la tercera temporada). En esta ocasión, la cantante ha cobrado más protagonismo, ya que su personaje aparece en bastantes más escenas que en episodios anteriores y es decisivo para la trama de la serie de HBO Max. Esta vez, no tiene ningún baile sensual de 'pole dance' (que le costó unos cuantos moratones, como ella misma confesó en sus redes), pero muchas de las secuencias las tiene con la protagonista, Rue (Zendaya).

La intérprete de canciones como 'La perla' y 'Despechá' tiene sus más y sus menos con ella en el club de estriptís donde trabajan las dos, el Silver Slipper. Rosalía, en el papel de Magick, como bailarina con collarín (porque está obsesionada con no perder su indemnización), y Zendaya, como Rue, la chica de los recados del dueño e intermediaria con los traficantes que le proporcionan las drogas.

ALERTA: 'SPOILERS' DEL EPISODIO 4

Aunque el personaje de la artista de Sant Esteve Sesrovires se mueve en un mundo peligroso, ella le pone bastante notas de humor. Como cuando, en la primera secuencia en la que aparece en este capítulo, sale tomándose en 'cocktail' en el club, con los pies sobre la barra y, cómo no, su collarín. Cuando critica a Kitty, la bailarina recién llegada, uno de los trabajadores del local le dice que es de Kansas, y ella responde: "¿Dónde está Kansas?".

Su segunda aparición en este episodio se produce cuando Rue empieza a quitar el nombre de Angel (interpretada por la también española Priscilla Delgado) de una de las taquillas para cambiarlo por el de Kitty. "¿No va a volver?", pregunta una compañera, lo que lleva al personaje de Rosalía a explayarse en explicaciones: "¿No te has enterado? Se fugó de la clínica. Se esfumó. Es triste, pero la vida sigue", lanza.

Papel decisivo

Magick tiene un papel decisivo en la parte final del episodio. El personaje es testigo de una conversación en los lavabos entre Rue y la chica nueva, Kitty, que le hace sospechar que la protagonista de 'Euphoria' podría ser una confidente de la policía. Rápidamente, acude a uno de los trabajadores del club de estriptís para informarle.

"Hermano, tenemos que hablar. La tipa esta, no me fío un pelo de ella", le confiesa en castellano, pese a las protestas de él, que le pide que cambie al inglés. "A mí me da mal fario", añade Magick de nuevo en español.

Insultos en castellano

Sus sospechas llevan a que el hombre le pida explicaciones a Rue con Magick de testigo en su despacho. "Esta españolita choni tiene celos de la chica nueva", se defiende Rue, provocando la ira del personaje de Rosalía, que le lanza una ristra de improperios en inglés pero, sobre todo, en castellano: "Como sigas hablando mierda te cojo y te rajo", le suelta.

Noticias relacionadas

"¡No te entiendo!", le grita Rue, mientras su compañera sigue lanzándole insultos. Ambas acabarán la escena con las caras ensangrentadas debido a una inesperada aparición.