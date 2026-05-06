Álex irrumpe en la hoguera de Ainhoa en ‘La isla de las tentaciones 10’ y pide hablar con ella: “No me puedes hacer esto”

La tensión volvió a desbordarse en ‘La isla de las tentaciones 10’ con una nueva irrupción inesperada en una hoguera. Sandra Barneda estaba hablando con Ainhoa sobre su experiencia en el reality y los motivos por los que había decidido poner a prueba su relación con Álex cuando el propio concursante apareció de forma repentina ante ellas.

“Lo siento, Sandra. Necesito hablar con Ainhoa”, dijo Álex nada más llegar, dejando completamente sorprendida a su pareja. El concursante se acercó a ella muy afectado y le reprochó lo que creía haber descubierto durante las últimas horas: “No me puedes hacer esto, amor. Veníamos aquí por una cosa y mira lo que me has hecho”.

Ainhoa intentó tranquilizarle desde el primer momento y le aseguró que la situación no era como él pensaba. Sin embargo, Álex estaba convencido de que las imágenes que habían visto las solteras reflejaban algo grave. “Llevo un día sin comer y sin dormir”, llegó a decir antes de derrumbarse. Ante su estado, Sandra Barneda les pidió que se sentaran para poder hablar con algo más de calma.

La reacción de Álex venía provocada por una dinámica previa del programa. Sandra Barneda había mostrado imágenes de Ainhoa a las solteras, mientras los chicos escuchaban desde otra habitación los gritos y comentarios de ellas. Álex interpretó esas reacciones como una confirmación de que su novia había cruzado límites importantes y decidió abandonar su villa para buscarla.

Durante la conversación, Ainhoa trató de explicar algunos de los momentos que habían molestado a su pareja, entre ellos un comentario sobre un soltero y el gato que comparten. “Soy disléxica”, le aclaró ella al intentar justificar sus palabras. La concursante incluso se puso de rodillas frente a él para hacerle entender que no había ocurrido nada tan grave, pero Álex siguió bloqueado. “Te está fallando la cabeza, mi amor. Por favor”, le pidió Ainhoa al ver que él se apartaba.

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La hoguera continuó con más imágenes y sin que la pareja lograra acercar posiciones. “Ahora viene lo fuerte”, advirtió Ainhoa antes de seguir viendo los vídeos. Aun así, ella insistió en que la reacción de Álex estaba fuera de medida: “Sí, nene, pero es que yo no he hecho nada para tanto”.