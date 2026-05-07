Final anticipado
Álex y Ainhoa ponen fin a su paso por ‘La isla de las tentaciones 10’ tras una hoguera marcada por las lágrimas y toman la decisión final
El concursante puso fin a la experiencia de forma unilateral, pero la pareja acabó reconciliándose en el cara a cara con Sandra Barneda.
Carlos Merenciano
La experiencia de Álex y Ainhoa en ‘La isla de las tentaciones 10’ terminó antes de tiempo, pero no con una ruptura. Después de abandonar Villa Montaña por sorpresa en mitad de una fiesta, Álex se reencontró con su novia en una hoguera especial en la que ambos tuvieron que enfrentarse a sus dudas, sus miedos y a todo lo que no habían visto del otro durante su paso por República Dominicana.
El concursante llegó muy afectado al encuentro y reprochó a Ainhoa algunas de las frases que había escuchado sobre ella. “Hacía días que nos habíamos separado y estabas diciendo que estabas dudando de la situación”, le dijo nada más arrancar la conversación. Ella lo negó, mientras él reconocía hasta qué punto la experiencia le había superado: “Me he dado cuenta de que soy más dependiente de ti que tú de mí, pero tú me has roto”.
La hoguera cambió de tono cuando Álex pudo ver imágenes de Ainhoa sufriendo en la villa. Hasta ese momento, él pensaba que su novia estaba disfrutando mucho más de la experiencia, pero los vídeos mostraron una realidad distinta. Al verla mal, el concursante rectificó y le pidió perdón: “Lo siento”. También admitió que le dolía verla así, aunque le tranquilizaba comprobar que ella seguía acordándose de él.
El cara a cara acabó derivando en una declaración mutua. Álex aseguró que Ainhoa es el amor de su vida y le dijo: “Como estoy contigo no estoy con nadie, aparezca quien aparezca en mi vida en mi cabeza solo estás tú”. Ella también se sinceró: “Si no es contigo no es con nadie, estoy enamorada de ti y de lo que eres. A veces siento que no merezco algo como tú porque eres un rayo de sol en mi vida”.
Tras escucharles, Sandra Barneda recordó que Álex había precipitado el final de la experiencia de ambos al abandonar de forma unilateral. Sin embargo, todavía quedaba conocer la decisión de Ainhoa. “¿Cómo quieres abandonar ‘La isla de las tentaciones’? ¿Con Álex, sola o con un nuevo amor?”, le preguntó la presentadora. La joven decidió marcharse con su pareja: “Eres el amor de mi vida, quiero estar contigo siempre. Quiero una vida contigo”, decían ambos. Barneda cerró la hoguera, pero con un aviso para los dos: “La desconfianza no solo está en ‘La isla de las tentaciones’”.
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