Pedro Alonso dice adiós a 'Berlín': "Mi cuerpo me decía que estaba entrando en un nuevo ciclo"

Pedro Alonso lleva casi 10 años ligado a Berlín, el personaje que interpretó en 'La Casa de Papel'. Allí moría, aunque siguió apareciendo en las historias de los famosos atracadores del mono rojo a través de 'flashbacks'. Después, ha protagonizado el primer 'spin-off' de la exitosa serie de Netflix, 'Berlín', cuya segunda y última temporada llega a la plataforma el próximo viernes 15 de mayo. Última, porque el actor ha decidido dejarlo, tal y como explica con su 'partenaire' en estos nuevos episodios, Inma Cuesta. Eso sí, Álex Pina y Esther Martínez Lobato, los 'showrunners' de la ficción, confirman a EL PERIÓDICO que habrá más series derivadas: "Hay más historias que contar".

—Después del botín de la primera temporada, Berlín no necesitaría dar un segundo golpe, pero parece que lo lleva a cabo solo por demostrar de lo que es capaz.

Pedro Alonso: Digamos que esa es la premisa. Yo siempre he sentido que Berlín no lo hace por dinero.

Inma Cuesta: Lo hace por ego, ¿no?

Pedro Alonso: Exactamente. Pero también es fácil decir "no lo hago por dinero" cuando tienes dinero. Pero sí creo que lo hace por sentir el viento en la cara. Igual que organiza planes hiperestructurados y muy alambicados para, en el momento del arranque, darles un golpe en la base y hacer que todo salte por los aires. Creo que son artefactos para sentir que la vida es juego y para volver a conectar con la emoción. Es un pretexto para reconectarse con una manera de sentir que seguramente muchas veces le sale cara.

—El golpe es su objetivo, pero ahí aparece Candela, el personaje de Inma, que entra como un vendaval en su vida. Se juntan el hambre con las ganas de comer.

Inma Cuesta: Sí, creo que Candela aparece para poner el mundo de Berlín patas arriba. Llega como un huracán y lo mueve todo. Además, a Berlín el amor lo trae siempre un poco del revés, y esta mujer, inesperadamente, lo atraviesa y lo modifica. Son dos polos absolutamente opuestos, pero surge como una atracción fatal.

—Berlín es muy enamoradizo, pero vive el amor de una forma bastante particular, muy obsesiva.

Pedro Alonso: Nunca me voy a pillar los dedos justificando las particulares estrategias y las maneras de Berlín. Muchas veces es tóxico, manipulador, mentiroso, traicionero e impresentable.

Inma Cuesta: Pero conmigo no lo eres, ¿eh?

Pedro Alonso: Pero detrás de ese bicharraco tan cuestionable, que uno seguramente no querría para sí, hay alguien con un hambre genuina de belleza, de verdad y de autenticidad. Sus herramientas son terribles, pero a veces de ahí surgen momentos de mucha fuerza. Y eso es lo que lo justifica, lo que a veces nos hace amar al personaje. Además, él siempre paga una factura: todos sus juegos acaban dejándole una herida. En esa paradoja hay un espejo de lo torpes que somos a veces los seres humanos para conseguir lo que queremos.

Berlín, rodeado de su banda, en 'Berlín y la dama del armiño' / FELIPE HERNÁNDEZ / NETFLIX

—Esta temporada está ambientada en Sevilla. ¿Qué aporta la ciudad a la serie?

Inma Cuesta: Sevilla le da color, luz y temperatura. Mucha temperatura. Esta temporada viene caliente y también hemos vivido altas temperaturas de rodaje. Creo que Sevilla es un personaje más de la historia y está retratada de una manera bellísima. Esta nueva entrega de 'Berlín' es muy ibérica, y Sevilla era una ciudad clave para representar todo eso. También están Donosti y Peñíscola, pero la trama transcurre mayoritariamente en Sevilla.

Pedro Alonso: Después de todo el periplo de la saga y del personaje por tantos países, había ganas de volver a casa y rodar aquí. El director de fotografía es sevillano y se pasó 10 años comiéndole la oreja a Álex Pina diciéndole que tenían que rodar en Sevilla. Finalmente lo hemos hecho, y Sevilla aparece increíblemente bonita en la serie.

—Pedro, ha dicho que no vas a continuar interpretando a Berlín. Supongo que fue una decisión difícil y muy meditada. ¿Por qué la tomó?

Pedro Alonso: Durante todos estos años he sentido que había muchas opiniones respecto al hecho de que siguiera interpretando el papel, pero yo siempre tuve claro que había material para continuar y que tenía un vínculo lo suficientemente rico con el personaje como para seguir habitándolo y reforzando mi compromiso. Pero al acabar esta temporada sentí un 'clack' en el estómago. No fue algo calculado ni una estrategia como actor, sino algo más intuitivo, más desde la entraña. He vivido durante estos 10 años una etapa absolutamente asombrosa, por la que estoy muy agradecido. Ha sido un proceso de aprendizaje y de exposición altísimo y de pronto me llegaban señales de mi cuerpo que me decían que estaba entrando en un nuevo ciclo vital y que tenía que soltar algo que ha sido tan medular en mi vida. Quiero hacerlo con alegría y por amor al personaje. Es verdad que me remueve mucho y serán días de emociones contrastadas, pero siento que la vida me ha hecho un regalo increíble y quiero despedirme con todo el amor y agradecimiento por la complicidad que he recibido desde tantas partes del mundo.

Berlín, rodeado de su banda, en 'Berlín y la dama del armiño' / FELIPE HERNÁNDEZ / NETFLIX

—¿Qué se llevan de sus personajes?

Inma Cuesta: Más que del personaje, me llevo a las personas. Cuando habitas un personaje te quedan recuerdos, momentos de diversión o de dificultad en determinadas secuencias, pero creo que, al final, después de los proyectos, lo que permanecen son los compañeros con los que compartes el viaje. En mi caso, este viaje lo he compartido principalmente con Pedro y ha sido maravilloso. He tenido un compañero increíble, con el que he podido hablar de cosas importantes de la vida, más allá de la profesión. A veces los actores somos muy pesados y hablamos mucho de nuestro trabajo, pero nosotros hemos hablado más de la vida, que es lo verdaderamente importante. Me llevo eso: los momentos de intimidad, de contarnos cosas, porque yo aprendo mucho de la gente con la que me voy encontrando. Así que me llevo a Pedro, sin duda, y a un equipo maravilloso de trabajo que ha hecho posible todo esto que vemos. Porque nosotros somos la cara visible, pero detrás hay un equipo increíble.

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Pedro Alonso: Nos hemos entendido muy bien. Con Berlín podría contar una novela, porque han sido 10 años de mi vida. Pero diría algo más transversal: hay muchos modelos de lo que se supone que hay que hacer, muchos modelos del éxito, pero no hay mejor camino para tocar algo verdadero que encontrar tu propia voz. Obviamente eso se hace en equipo, siendo leal a quienes te sostienen y te protegen, pero atreverte a reivindicar tu voz propia es fundamental para conseguir algo genuino. Nosotros cogimos un formato, el de la saga de ladrones, y le dimos un toque personal, latino, más desestructurado y más caliente. Un personaje que podía haber sido el antagonista canónico acabó teniendo aristas y una búsqueda para salirse del canon que creo que nos ha dado mucho. Eso es lo que me llevo.