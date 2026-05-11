Carles Porta busca a los padres de los tres hermanos abandonados en Barcelona: "Ha sido una montaña rusa"

El 22 de abril de 1984, tres niños de 2, 4 y 6 años (Elvira, Richi y Ramón) aparecieron abandonados en la estación de França de Barcelona. Hablaban francés, decían que venía de París pero no sabían explicar los nombres de sus padres ni por qué estaban allí. Nadie los reclamó jamás. Fueron adoptados por dos pedagogos barceloneses, que les dieron estabilidad y un futuro. Pero 40 años después, aquellos niños convertidos en adultos quieren averiguar las partes ocultas de su pasado. El resultado de sus pesquisas queda reflejado en 'Abandonados. Un caso de Carles Porta', que Disney+ estrenará el próximo 29 de mayo pero cuyo primer episodio se ha podido ver este fin de semana en el festival DocsBarcelona.

A pesar de que la docuserie está producida por el creador de 'Crims', hay dos grandes diferencias respecto al exitoso 'true crime' de TV3. "Aquí no partimos de un crimen. Es una gran historia y ya está", destaca Porta. Además, el equipo tampoco sabía de antemano cuál era el desenlace, como ocurre habitualmente en 'Crims'. "Aquí, a medida que vamos avanzando, se va construyendo la historia", señala el periodista y escritor.

"Elvira fue la radio a explicar su caso y se encontró con muchas productoras que querían comprar la historia para hacer películas o series. Pero ella lo que quería era que alguien la acompañara en este viaje y la ayudara a buscar a sus padres. Ahí nos encontró a nosotros", detalla Porta, que cree que, en los años 80, no hubo realmente una investigación: "Elvira se ha encontrado que, cuando los abandonaron, los servicios sociales hicieron lo que pudieron, pero como no encontraron nada, no continuaron. Nunca se ha hecho una investigación como Dios manda, sino que se está haciendo ahora".

Colaboradores inesperados

Pero Elvira no solo se encontró a Porta y su equipo, liderado por Anna Punsí, directora de investigación de True Crime Factory. En 'Abandonados' aparecen muchos de los colaboradores inesperados que han tenido los tres hermanos: periodistas (como el británico Giles Tremlett, que impulsó el interés por el caso cuando lo publicó en 'The Guardian'), investigadores independientes y ciudadanos que, movidos por la singularidad del relato, dedicaron años a rastrear archivos, seguir pistas olvidadas y tratar de recomponer una historia que parecía condenada al silencio.

Carles Porta, con Elvira, en 'Abandonados' / DISNEY+

"A partir de explicar el caso en la radio me encontré un montón de gente que, de forma desinteresada, decidió ayudarnos. Para mí esa es una de las partes más bonitas de este viaje", confiesa Elvira, a quien la necesidad de indagar acerca de sus orígenes le surgió cuando iba a ser madre. "Cuando me quedé embarazada me puse a hacerme muchas preguntas sobre mi pasado y el padre de mis hijos fue el que me dio el último empujón", rememora.

Ella es, de hecho, la que convenció a sus hermanos para iniciar la investigación y la que ejerce de hilo conductor de la docuserie. "Teníamos claro que la narradora tenía que ser Elvira porque, al final, el viaje emocional es con ella", explica el director de 'Abandonados', Carlos Alonso.

'Road trip' por Europa

Sus pesquisas les llevarán por varios países de Europa (Francia, Bélgica, Suiza), en una especie de 'road trip', a lo largo de los cuatro capítulos que componen la serie documental, titulados 'Abandono', 'Búsqueda', 'Orígenes' y 'Respuestas'. La investigación, eso sí, está llena de altibajos. "Ha sido una montaña rusa", reconoce la creadora, Anna Punsí.

Una de las recreaciones de 'Abandonados. Un caso de Carles Porta' / DISNEY+

"Había veces que hacíamos un descubrimiento y, de repente, veíamos que esa persona estaba muerta, así que no íbamos a tener ese testimonio. Luego había alguna novedad que nos provocaba una alegría pero pasaba algo que hacía que la cosa no acabara bien, como que se había borrado un archivo importante. Es un viaje de subidas y bajadas que es igual que la vida misma", reflexiona la periodista, que reconoce que ha acabado entablando "una amistad personal" con Elvira, Richi y Ramón "que será para siempre".

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Coincide con ella el director de 'Abandonados': "La implicación emocional en este caso es inevitable", confiesa. "Yo todavía pienso lo afortunada que he sido", considera Elvira, que cree que 'Abandonados' también la ha unido más a sus dos hermanos: "Cada uno tenía su vida hecho y esto nos ha llevado a reencontrarnos, a pasar muchas horas juntos y a compartir momentos muy intensos".