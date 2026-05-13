Eurovisión borra los gritos contra Israel de su vídeo oficial tras una semifinal marcada por las protestas, mientras consiguen clasificarse en la final

La primera semifinal de Eurovisión 2026 dejó una de las imágenes más polémicas de la edición. Durante la actuación de Israel en el Wiener Stadthalle de Viena, parte del público lanzó gritos de protesta contra la participación del país en el festival. “Stop the genocide” y “Free Palestine” se escucharon durante la emisión en directo, pero esos mensajes desaparecieron después del vídeo oficial publicado por Eurovisión en YouTube.

El representante israelí, Noam Bettan, defendió su candidatura en una gala ya marcada por la controversia. La organización tardó más de lo habitual en subir la actuación al canal oficial y el clip final llegó sin rastro de los gritos que sí pudieron oírse en la retransmisión. La protesta se produjo al inicio de la actuación, mientras otros asistentes intentaban contrarrestarla con aplausos y apoyo al cantante.

La tensión también llegó a las gradas. La UER y la televisión anfitriona ORF confirmaron la expulsión de varias personas del recinto durante la primera semifinal. Algunos asistentes llevaban mensajes de apoyo a Palestina pintados en el cuerpo y que se escucharon consignas contra la actuación israelí.

Israel consiguió finalmente clasificarse para la final del sábado 16 de mayo junto a Grecia, Finlandia, Bélgica, Suecia, Moldavia, Serbia, Croacia, Lituania y Polonia. La semifinal no fue emitida por RTVE, después de que España se retirara de Eurovisión 2026 por la decisión de la UER de mantener la participación israelí. Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia también renunciaron a competir este año.

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El pase de Israel vuelve a situar al festival en el centro del debate político. La KAN ya había recibido una advertencia formal de la UER por campañas de promoción del voto consideradas contrarias a las normas del certamen. Con las protestas dentro del recinto y su posterior eliminación del vídeo oficial, la organización vuelve a enfrentarse a las críticas por su gestión de una edición marcada por el boicot y la guerra en Gaza.