¿Por qué no se emite hoy 'Cine de Barrio' en TVE? El motivo del cambio de parrilla en La 1

Los espectadores habituales de la tarde de los sábados en Televisión Española se van a llevar una gran sorpresa. 'Cine de Barrio', el veterano y exitoso contenedor cinematográfico de la cadena pública, desaparece hoy de la programación. La 1 ha tomado la drástica decisión de levantar el espacio presentado por Inés Ballester con motivo de un evento audiovisual sin precedentes en su parrilla de fin de semana.

"La Fuerza" ha tomado por completo los mandos de RTVE. La corporación pública ha diseñado una estrategia de programación muy agresiva para este sábado 16 y domingo 17 de mayo, modificando sus tardes por completo para rendir homenaje a una de las franquicias más icónicas y taquilleras de la historia del séptimo arte: la trilogía original de 'Star Wars', que regaló ayer un divertido momento cuando Silvia Intxaurrondo retrasó su conexión con 'Mañaneros 360' por la "pelea" entre Javier Ruiz y Adela González.

Para dar cabida a las extensas obras creadas por George Lucas, La 1 ha tenido que reestructurar sus contenidos habituales. En lugar de emitir las tradicionales comedias y dramas del cine español que caracterizan al programa, la cadena ofrecerá en abierto las tres primeras joyas cinematográficas de la saga espacial, divididas a lo largo de todo el fin de semana.

El despliegue galáctico arranca hoy mismo, ocupando la franja maldita de la tarde, lo que ha provocado la cancelación temporal de 'Cine de Barrio'. Pero los cambios no se quedan ahí, ya que para encajar los horarios a la perfección y enlazar con el Telediario, TVE recurrirá además a una emisión especial de 'Aquí la Tierra' para equilibrar los minutos restantes de la tarde tras el visionado de las cintas.

Con la saga de ciencia ficción, la programación especial de La 1 de TVE para este fin de semana acogerá la trilogía original: 'Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza' (1977), 'Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca' (1980) y 'Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi' (1983).

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Los seguidores de los clásicos españoles no tienen de qué preocuparse, ya que la ausencia de 'Cine de Barrio' es estrictamente temporal y el formato regresará con total normalidad el próximo sábado en su horario habitual.