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Revés judicial

Shock en Antena 3: un juez exige la cancelación inmediata del rosco de 'Pasapalabra' de manera definitiva

La Sala de lo Civil reconoce que la prueba final del concurso es una obra protegida por propiedad intelectual y que sus derechos pertenecen a MC&F.

'Pasapalabra'.

'Pasapalabra'. / ANTENA 3

Carlos Merenciano

Madrid

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que obliga a Atresmedia a dejar de emitir ‘Pasapalabra’ con ‘El Rosco’, la prueba final y más reconocible del concurso presentado por Roberto Leal en Antena 3. La Sala de lo Civil ha desestimado los recursos presentados por Atresmedia e ITV Studios, así como el de la productora holandesa MC&F, y mantiene en todos sus términos la resolución dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona.

El fallo reconoce que ‘El Rosco’ constituye una obra protegida por la propiedad intelectual y que su titularidad corresponde a MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V. La Audiencia de Barcelona ya había condenado en noviembre de 2022 a Atresmedia a cesar en la emisión del programa con esta prueba, además de imponer una indemnización de 50.000 euros por daños morales y la obligación de dar publicidad a la resolución. 

Desde aquella sentencia, ‘Pasapalabra’ ha seguido emitiéndose con normalidad en Antena 3 mientras el caso continuaba su recorrido judicial. El pasado diciembre, el Supremo admitió a trámite los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por Atresmedia e ITV, pero ahora los ha rechazado y avala la posición de la Audiencia de Barcelona.

El alto tribunal también descarta que el litigio previo entre Mediaset e ITV Studios cierre este nuevo procedimiento por cosa juzgada. Según recoge la resolución, aunque ambos casos están relacionados porque tratan sobre si ‘El Rosco’ puede protegerse como obra autónoma, los litigantes no son los mismos. Por ese motivo, el Supremo rechaza que la sentencia anterior impida resolver ahora a favor de MC&F.

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La decisión supone un golpe directo para uno de los formatos más importantes de Antena 3, ya que ‘El Rosco’ es el momento central de cada entrega y la prueba que concentra el bote del concurso. A partir de ahora, Atresmedia tendrá que afrontar las consecuencias de una resolución firme que cuestiona la continuidad del formato tal y como se emite actualmente.

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