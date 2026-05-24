'Hay una cosa que te quiero decir'
Marta Sánchez se viene abajo al recordar a su hermana fallecida y el Alzheimer de su madre: "No me gusta llorar en la tele"
La cantante acude al programa de Jorge Javier Vázquez para ejercer de celestina en una pedida de mano y termina rompiéndose al hablar de su drama familiar.
Kevin Rodríguez
Noche de emociones a flor de piel en Telecinco. Marta Sánchez fue una de las invitadas de 'Hay una cosa que te quiero decir' y, a pesar de sus intenciones iniciales, terminó completamente rota ante las cámaras. “No me gusta llorar en la tele”, confesaba la artista a Jorge Javier Vázquez durante la entrevista previa. Sin embargo, el presentador se mostró de lo más tajante con un vaticinio que terminó cumpliéndose a rajatabla: “Pues hoy vas a llorar en la tele”. Y no le faltaba razón; la cantante no solo se emocionó con las historias de los invitados, sino que se sinceró como nunca sobre sus mayores dolores familiares.
La primera parada de la noche llegó con Óscar, un hombre que acudió al programa dispuesto a pedirle matrimonio a Raquel para demostrarle que es el amor de su vida. Marta Sánchez, cómplice absoluta de la sorpresa, siguió la historia con un nudo en la garganta y, al sentarse junto a la destinataria, terminó por derramar las primeras lágrimas antes de lanzar un aplaudido discurso sobre la superación y la lealtad.
“Tienes una cosa muy valiosa en esta vida y que vale oro y es tener a una persona que te quiere de verdad porque hay mucha gente que pasa enfermedades y no tiene el amor. El amor es tan difícil de encontrar, el amor puro como este, porque no todo el mundo está dispuesto a hacer estos sacrificios y a estar con su pareja, apoyándola en todo momento”, le transmitió la cantante a Raquel antes de añadir: “Esta historia me parece admirable y creo que deberíais de vivir cada momento con una fuerza abrumadora porque es muy bonito tener este apoyo tan importante para ti”. Tras convertirse oficialmente en la madrina de una romántica petición de mano, Marta tiró de ironía y humor para rebajar la tensión: “Estoy feliz por los dos y os deseo toda la suerte del mundo. Qué suerte, a mí no me piden que me case”.
El momento más sobrecogedor de la velada se produjo durante la segunda sorpresa de la noche, en la que Estefanía buscaba dar aliento a su hermana Carolina con la ayuda de la invitada estrella. Al ver la inquebrantable unión entre ambas jóvenes, Marta Sánchez se rompió por completo al recordar inevitablemente el fallecimiento de su hermana melliza, Paz, y la dura realidad que afronta su progenitora.
“Tienes mucha suerte por tener una hermana tan increíble. A mi madre yo la sigo teniendo, pero a la mitad de mi madre. Tiene una edad y una demencia ya notable con un grado de Alzhéimer que se nota mucho… pero yo ya no tengo a mi hermana. Entonces, cuando yo veo hermanos distanciados, me da mucha pena porque cuando tienes a tus hermanos no te das cuenta del tesoro que tienes”, confesó la intérprete visiblemente conmovida.
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