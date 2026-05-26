Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Extinguido el incendio en el centro de MálagaCronología del incendio del Hotel IbisCierra el parking del Hospital CivilMunicipios más caros para comprar viviendaNivel 'Excelente' de las Urgencias del RegionalPlan de asfaltadoEsculturas del Puerto de MálagaCine premium en Málaga Nostrum
instagramlinkedin

Datos vendidos

Carles Tamayo regresa a RTVE con su último documental sobre la compra de datos con estreno inminente

El periodista cierra la temporada investigando el tráfico de datos personales y el papel de los llamados data brokers

Carles Tamayo en 'Se nos ha ido de las manos'

Carles Tamayo en 'Se nos ha ido de las manos' / RTVE

Carlos Merenciano

Madrid

Se nos ha ido de las manos’ llega a su tercera y última entrega con una investigación centrada en uno de los negocios más desconocidos de la era digital: la compra y venta de datos personales. Carles Tamayo se adentra en el mercado de los data brokers, empresas que recopilan, intercambian y venden información de ciudadanos para crear perfiles cada vez más detallados.

La investigación arranca a partir de una situación cotidiana. Tamayo empieza a recibir llamadas comerciales de compañías que conocen su nombre, sus apellidos, sus datos de contacto e incluso dónde vive, pese a que él nunca les ha facilitado esa información. A partir de ahí, el periodista tira del hilo para averiguar cómo han llegado esos datos a manos de terceros.

El programa mostrará cómo las cookies que aceptamos, las aplicaciones gratuitas que descargamos, los formularios que rellenamos a cambio de regalos o las tarjetas de puntos que usamos en supermercados forman parte de un sistema diseñado para recopilar información personal. Un ecosistema en el que los hábitos, gustos, movimientos y datos de los usuarios se convierten en una mercancía.

Noticias relacionadas

Con esta entrega, Tamayo cierra una temporada en la que ya ha abordado el mercado inmobiliario, el apagón de 2025 y la desinformación en situaciones de emergencia. Ahora, el foco se sitúa en una pregunta directa: en qué momento nuestros datos se han convertido en dinero y quién se beneficia de ese intercambio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un incendio arrasa el 'Le Grand Café' del centro de Málaga y obliga al desalojo total del Hotel Ibis
  2. El primer cine premium de Málaga ya tiene fecha: abrirá el 5 de junio en el Parque Comercial Málaga Nostrum
  3. Las Urgencias del Hospital Regional de Málaga logran el nivel ‘Excelente’ de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
  4. Segundo incendio del día en Málaga capital: el fuego se originó en la planta superior del Instituto Municipal de Vivienda
  5. El chiringuito de Torremolinos a pie de playa que ofrece todo su pescaíto frito '100% sin gluten': 'La comida está riquísima, es abundante y a muy buenos precios
  6. El restaurante 'Le Grand Café' del Centro de Málaga, un local de comidas, eventos de grupo, copas, música, futbolín y ambientación del Hollywood clásico
  7. Las cuentas del Málaga CF para cerrar en Zaragoza el play off de ascenso a Primera División
  8. La bodega más pequeña de España está en este pequeño pueblo de Málaga y se construyó en un antiguo garaje: 'Un rincón entrañable y mágico con buenos vinos y maridajes increíbles

El Hospital Civil cierra este miércoles su aparcamiento: se pierden 280 plazas por las obras del nuevo hospital de Málaga

El Hospital Civil cierra este miércoles su aparcamiento: se pierden 280 plazas por las obras del nuevo hospital de Málaga

Esta es la localidad malagueña que celebra este fin de semana su fiesta más singular con recreaciones, mercados y actividades infantiles: fechas, horarios y ubicación

Esta es la localidad malagueña que celebra este fin de semana su fiesta más singular con recreaciones, mercados y actividades infantiles: fechas, horarios y ubicación

La empresa de cajas de seguridad privadas The Vaults abrirá sedes en Málaga y Marbella: "Hay una fuerte demanda de protección de activos de alto valor"

La empresa de cajas de seguridad privadas The Vaults abrirá sedes en Málaga y Marbella: "Hay una fuerte demanda de protección de activos de alto valor"
Tracking Pixel Contents