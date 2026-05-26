Primicia YOTELE
Movistar Plus+ se pronuncia ante la desaparición de Cuatro durante la emisión de ‘Horizonte’ tras las críticas de Iker Jiménez y Carmen Porter
La plataforma atribuye lo ocurrido a un fallo operativo con un proveedor externo y descarta que hubiera una decisión editorial detrás
Carlos Merenciano
Movistar Plus+ ha explicado lo ocurrido después de que Cuatro desapareciera temporalmente de su plataforma durante la emisión especial de ‘Horizonte’. El incidente se produjo este lunes por la noche, mientras Iker Jiménez y Carmen Porter abordaban las novedades de la investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero, y provocó numerosas quejas de espectadores en redes sociales.
La desaparición del canal fue comentada en directo por el propio programa. Carmen Porter alertó de que “ha desaparecido todo el canal Cuatro en la plataforma de la App de Movistar Plus+”, mientras Iker Jiménez pedía una explicación al ver que los espectadores seguían avisando de la incidencia. “Debe de ser un error”, apuntó el presentador en pleno directo, mientras Carmen Porter y algunos de sus colaboradores apuntaban a una posible conspiración por el tema tratado en el programa.
El fallo afectó a la disponibilidad de Cuatro dentro de Movistar Plus+, aunque el canal siguió pudiendo verse por la señal tradicional de televisión. Varios usuarios compartieron capturas en X preguntando por qué Cuatro no aparecía en la plataforma justo durante la emisión de ‘Horizonte’, lo que alimentó las especulaciones durante la noche.
Según ha sabido YOTELE en primicia, Movistar Plus+ atribuye la incidencia a un fallo técnico ajeno a cualquier decisión editorial. “Ha sido un problema operativo con un proveedor externo cuyo proceso de actualización de información del canal Cuatro ha fallado y ha dejado el canal inhabilitado temporalmente, pero ya está solucionado”, explican fuentes de la plataforma.
La emisión especial del programa de Cuatro terminó registrando uno de sus mejores datos de la temporada, con un 10,4% de cuota y 870.000 espectadores en prime time. Movistar Plus+ insiste ahora en que la incidencia fue puntual, técnica y ya está resuelta.
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