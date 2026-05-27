Ilia Topuria enseña su lado más íntimo en HBO Max: fecha de estreno inminente para ‘Los Topuria’

HBO Max ya tiene fecha para una de sus grandes apuestas deportivas. ‘Los Topuria’ llegará a la plataforma el próximo 5 de junio con una mirada inédita a la vida de Ilia Topuria, bicampeón mundial de la UFC, y a su entorno más cercano. La serie documental, producida por Señor Mono, contará con tres episodios de 50 minutos disponibles en todos los territorios en los que opera el servicio de streaming.

La producción seguirá el camino del peleador hispano georgiano desde la conquista de su primer cinturón mundial del peso pluma hasta la actualidad. En ese recorrido, la serie mostrará cómo Topuria ha construido su carrera en menos de dos años hasta convertirse en uno de los nombres más importantes de las artes marciales mixtas, con dos campeonatos mundiales de la UFC en dos divisiones distintas.

‘Los Topuria’ no se centrará solo en el deportista dentro del octágono. El documental buscará enseñar qué hay detrás del éxito de Ilia, quiénes han sido sus apoyos y cómo vive su familia el ascenso de una figura seguida por millones de aficionados. La serie mostrará su rutina como padre, hijo, hermano, amigo y empresario, además del trabajo de su equipo de preparadores físicos.

El estreno llega pocos días antes de una cita clave para el campeón. En la madrugada del 14 al 15 de junio, hora española, Topuria encabezará el combate UFC FREEDOM 250 en la Casa Blanca, donde buscará revalidar su título mundial del peso ligero. HBO Max emitirá el evento en directo y en exclusiva, reforzando así su apuesta por el universo UFC.

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La docuserie cuenta con Ilia Topuria e Íñigo Pérez-Tabernero como productores ejecutivos por parte de Señor Mono, y con María Rubio y Zaida Serrano-Piedecasas por parte de HBO Max. Con este proyecto, la plataforma acerca al público la historia personal y deportiva de ‘El Matador’ justo antes de uno de los momentos más importantes de su carrera.