Mediaset confirma la compra de 'El Rosco' de 'Pasapalabra' y la puesta en marcha un nuevo concurso con la prueba como elemento final y principal

Mediaset España ha hecho oficial este miércoles que trabaja ya en un concurso que incluya 'El Rosco' como elemento principal tras la sentencia del Tribunal Supremo. La confirmación del grupo audiovisual ratifica los datos sobre la hoja de ruta y los planes de Fuencarral que ya desgranamos en la información de YOTELE de la pasada semana. A continuación, recuperamos los detalles de cómo se ha fraguado este movimiento.

Mediaset da un importante golpe de efecto y pone patas arriba el tablero televisivo. Tras el terremoto originado por la sentencia del Tribunal Supremo que impide a Atresmedia seguir utilizando la marca y el formato de 'El Rosco' de 'Pasapalabra', el grupo de Telecinco y Cuatro ha hecho efectivo un contrato, firmado hace algo más de un año por Alessandro Salem, consejero delegado de la compañía, mediante el cual se aseguraba los derechos de la prueba más icónica y representativa del concurso que actualmente presenta Roberto Leal.

De esta manera, una vez que se ha conocido que la resolución ya es firme y no cabe recurso, Mediaset comenzará a desarrollar un nuevo concurso que pivotará fundamentalmente sobre la que hasta ahora era la emocionante recta final de 'Pasapalabra' y que próximamente volverá a las tardes de Telecinco. Según ha conocido este portal, todavía no se ha decidido quién será el presentador de este formato ni qué productora se encargará de llevarlo a cabo.

El máximo responsable de Mediaset cerró personalmente en el más absoluto de los secretos este acuerdo con MC&F, la compañía propietaria de El Rosco de 'Pasapalabra', que se haría efectivo una vez que la instancia judicial más alta dictara sentencia definitiva, algo que finalmente ha ocurrido este jueves 21 de mayo, como adelantó Informalia y ha verificado YOTELE.

Por tanto, no cabe ningún tipo de contraoferta por parte de Atresmedia o intento de comprar a su propietaria legal los derecho de El Rosco, como se ha asegurado desde la compañía comandada por Javier Bardají a los medios de comunicación.

Una vez conocido que esta resolución es firme y no cabe recurso, en la sede de San Sebastián de los Reyes se ha convocado un gabinete de crisis para analizar la situación y trazar una estrategia de futuro ante el nuevo panorama con un ‘Pasapalabra' que se queda sin su prueba más icónica y representativa.

Diferentes fuentes consultadas por YOTELE indican que la noticia ha generado un enorme shock en el seno de Atresmedia, que no ha tenido más remedio que asumir que la derrota judicial es definitiva y que, por tanto, habrá que reformular 'Pasapalabra'. Y además de manera inminente.

Los directivos apurarán al máximo los plazos y no modificarán la estructura de su concurso estrella hasta que no se les notifique la sentencia de manera formal. Una vez ocurra esto, se tomarán un periodo de varias semanas de ejecución voluntaria de la sentencia, durante el que en principio se emitirá como hasta ahora.

Se cierra así un conflicto televisivo casi legendario, que comenzó cuando Paolo Vasile puenteó en 2019 a los poseedores de los derechos de ‘Pasapalabra' en España, al considerar que la esencia del formato radicaba básicamente en El Rosco y este no formaba parte del formato original de ITV Studios. Fue entonces cuando firmó con MF&C, la compañía holandesa que había registrado la prueba final del formato. ITV Studios demandó a Mediaset y el concurso se vio obligado a finalizar sus emisiones en Telecinco, tras años de idas y venidas, pasando poco tiempo después a emitirse en Antena 3.

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Ahora, se vive el último capítulo de este intenso culebrón televisivo que termina para siempre con 'Pasapalabra', tal y como lo conocimos en 2006, con Silvia Jato de presentadora y El Rosco como auténtico emblema.