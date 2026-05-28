Cara a cara
Mar fuerza una hoguera de confrontación con Christian tras ver sus imágenes con Ainhoa en ‘La isla de las tentaciones’
La participante no pudo más después de ver en directo lo que ocurría en ‘Villa Montaña’ y pidió a Sandra Barneda encontrarse con su pareja.
Carlos Merenciano
Mar llegó al límite en ‘La isla de las tentaciones 10’. La participante no pudo contenerse después de ver nuevas imágenes de Christian en ‘Villa Montaña’ y pidió a Sandra Barneda una hoguera de confrontación para aclarar lo que estaba ocurriendo con Ainhoa. Sus compañeras habían decidido que fuera ella quien utilizara el poder de ver en directo durante diez minutos lo que pasaba en la otra villa, una decisión que terminó rompiéndola por completo.
Antes de reencontrarse con su pareja, Mar tuvo que enfrentarse a Ainhoa. La soltera acudió a la hoguera para responder a sus preguntas, en un cara a cara cargado de tensión. “Lo único que has hecho ha sido insultar a tu novio y eso que parecías educada”, le soltó Ainhoa. Mar, visiblemente enfadada, le respondió: “Cuando una persona se comporta mal, tiene consecuencias”. Después, le pidió empatía al recordarle que lleva cuatro años con Christian: “¿Se te olvida que llevo 4 años con él?”.
La llegada de Christian no rebajó la tensión. El participante apareció muy serio y reprochó a Mar haber solicitado el encuentro: “¿Estás contenta con lo que has hecho? ¿Tú sabes dónde estás?”. Ella le explicó que no había podido soportar su actitud con la tentadora y fue muy clara al describir lo que había visto: “Te has comportando como un cerdo con Ainhoa”.
Christian negó haber cruzado determinados límites y aseguró que desde el principio había dejado claro a la soltera que quería marcharse del programa con su pareja. También se mostró sorprendido por algunas de las cosas que Ainhoa había contado a Mar: “Imposible, te ha mentido”. Sin embargo, reconoció que la actitud de su novia también le había hecho daño y le lanzó un reproche directo: “Creo que no te has dado cuenta de que estás en ‘La isla de las tentaciones’”.
La pareja no consiguió ponerse de acuerdo ni siquiera al ver juntos las imágenes. Christian insistió en que solo se había tratado de juegos dentro de la experiencia, mientras Mar defendió que él había sobrepasado límites que no sabe si podrá perdonar. “¿Crees que yo tengo que aguantar esto?”, le preguntó entre reproches. La decisión final sobre su relación quedará pendiente para la próxima entrega del reality.
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