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En la Feria del Libro

Nuria Roca, indignada con Pipi Estrada por su asalto a Alejandra Rubio como reportero de 'Fiesta': "No respeto a este señor"

La presentadora ha estallado en su programa al conocer que el colaborador de 'Fiesta' ha acudido al puesto de la hija de Terelu, tras las críticas que ha vertido sobre su libro

Pipi Estrada en 'Fiesta' / Nuria Roca en 'La roca'

Pipi Estrada en 'Fiesta' / Nuria Roca en 'La roca' / TELECINCO / LA SEXTA

Kevin Rodríguez

Tenerife

Alejandra Rubio ha estado hoy en la Feria del Libro y ha recibido la visita de grandes pilares de su familia como su suegro Carlo Costanzia, su novio, su padre Alejandro Rubio y su madre, Terelu Campos. Pero la extelevisiva, también recibió la inesperada visita de Pipi Estrada como reportero de 'Fiesta', algo que Nuria Roca ha criticado desde 'La roca'.

En 'La roca' han abordado la firma de libros de Alejandra Rubio, hasta que un detalle ha salido a luz y ha indignado a la presentadora: "Es que a mí este señor me parece...Yo es que no respeto a la gente que tiene faltas de respeto y la declaración del otro día de este señor me pareció tan irrespetuosa y tan gratis...", ha comentado molesta.

"¿Y entonces a qué ha ido?", preguntaban desde el plató. "Pues porque quiere pantalla", ha sentenciado Nuria Roca. Sin embargo, en el programa de laSexta se ha pasado por alto un detalle importante para explicar el motivo de la visita de Pipi a la hija de Terelu Campos.

Y es que el colaborador de Telecinco ha sido enviado como reportero de 'Fiesta' a la feria. Es decir, Estrada no acudió para buscar pantalla, sino que fue enviado por su programa para dirigirse al puesto de Alejandra Rubio.

En el vídeo mostrado por 'Fiesta', se vio como Pipi Estrada fue ignorado por completo por Terelu Campos, que no quiso contestarle ninguna pregunta. En cambio, su hija Alejandra sí lo atendió y se tomó con humor que el colaborador apareciera con el libro de su suegra Mar Flores, que no ha acudido al puesto de la novia de su hijo.

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Además, Pipi compró un libro de Alejandra, que accedió con elegancia a firmárselo con un dardo en su dedicatoria: "José Manuel, rectificar es de sabios". Sobre este detalle también hablaron en 'La roca' y su presentadora volvió a mostrar su rechazo hacia el colaborador de Telecinco: "Yo no hubiese tenido la sangre fría de no reaccionar", admitió.

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