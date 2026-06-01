Sonsoles Ónega castiga a uno de sus colaboradores y lo envía a un rincón de espaldas a las cámaras: "Está muy rebelde"

'Y Ahora Sonsoles' ha vivido hoy otra variada tarde en Antena 3. El programa de Sonsoles Ónega consiguió el testimonio de la jefa de las cuidadoras de la Tía Isabel en pleno proceso judicial contra el actor Luis Lorenzo y su exmujer Arantxa por presunto maltrato. Pero al final de la tarde, el programa ha vivido un surrealista momento, con la presentadora castigando a uno de sus colaboradores y poniéndolo de espaldas a las cámaras.

El momento se produjo cuando en el plató repasaban el programa de 'Anatomía de..' que se emitió anoche sobre el polémico juicio a Lola Flores por fraude fiscal. María del Monte quiso tomar la palabra y saltarse la escaleta, algo que le permitió la directora, provocando la reacción del resto de colaboradores.

Del Monte comenzó cargando contra Hacienda "porque cuando tú llegas a una determinada cantidad, tienes que pagar el 52%". Esa crítica provocó la inmediata reacción de Nacho Gay, que después le valdría el castigo: "Si que cobras, eh María", decía el colaborador.

Ante la interrupción, Sonsoles Ónega decidió dirigirse a Gay para enviarlo a otro lugar del plató: "Es que está muy rebelde. Le castigo, espera un momento, María", decía la presentadora mientras se ponía en pie y trasladaba la silla del colaborador hacia detrás, poniéndolo de espaldas a las cámaras.

Cuando María del Monte terminó su encendida crítica, Sonsoles recuperó a su colaborador y despidió a Del Monte, que abandonaba el plató antes que sus compañeros: "No os enfadeis tanto cuando me dan la palabra", ha dicho la cantante entre bromas a sus compañeros.

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"Es que si la pido yo, se escucha a la directora desde la otra cadena", sentenciada Gay. "¿Qué otra cadena? ¡Ah, laSexta!, reaccionaba rápidamente la presentadora.