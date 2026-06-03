Pablo Motos se refuerza en Antena 3 la próxima temporada: 'El Hormiguero' continúa pese al bulo de Siro López
El programa de Pablo Motos continuará ligado a Antena 3, donde sigue siendo una de las grandes piezas estratégicas del access prime time
Carlos Merenciano
‘El Hormiguero’ no se moverá de Atresmedia. El programa presentado por Pablo Motos seguirá formando parte de la parrilla de Antena 3, pese al rumor lanzado por el periodista Siro López, que había apuntado a una posible salida del formato del grupo audiovisual, un extremo que Yotele ha podido verificar que carece de todo fundamento.
La información queda así desmentida: no hay ningún movimiento que sitúe a ‘El Hormiguero’ fuera de Atresmedia. El espacio producido por 7 y Acción continúa siendo una de las grandes apuestas de Antena 3 en el access prime time, una franja clave en la batalla diaria de audiencias y en la estrategia comercial de la cadena.
El formato llega a este escenario después de cerrar la pasada temporada como el programa más visto de la televisión y con doce años consecutivos de liderazgo. Cada noche pasan por el programa una media de 4,6 millones de espectadores únicos, traduciéndose en cuotas de pantalla de entre el 12% y el 15%.
El rumor sobre una posible marcha llega en pleno contexto de máxima competencia en la franja, marcada desde hace dos temporadas por el pulso entre ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’. Precisamente por eso, cualquier información sobre el futuro del programa de Pablo Motos tiene un impacto directo en el tablero televisivo.
Por ahora, la realidad es otra: ‘El Hormiguero’ continuará en Atresmedia. Antena 3 mantiene así uno de sus formatos más reconocibles y uno de los pilares de su programación diaria, con Pablo Motos, Trancas, Barrancas y su equipo como una de las marcas más consolidadas de la televisión española.
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