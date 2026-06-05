Cena televisiva
Gonzalo Miró se refuerza en RTVE y anuncia su nuevo programa en 'prime time': así es 'La cena de los idiotas'
La corporación prepara un formato de conversación y actualidad en el que el presentador sentará cada semana a distintos invitados alrededor de una mesa
Carlos Merenciano
RTVE prepara 'La cena de los idiotas', un nuevo programa para el prime time de La 1 con Gonzalo Miró al frente. El formato reunirá cada semana a varios rostros conocidos del ámbito público alrededor de una cena para conversar sobre un tema de actualidad o un acontecimiento relevante.
El programa parte de una idea sencilla: demostrar que se puede debatir con personas que piensan diferente sin convertir la conversación en una pelea. Cada entrega girará en torno a un asunto de interés general y buscará crear un ambiente cercano, con invitados que se olviden de las cámaras y hablen de forma más relajada.
La escenografía tendrá un papel importante en el formato. ‘La cena de los idiotas’ se desarrollará en una casa, con un comedor como espacio principal y una gran mesa como centro del programa. Sobre ella se proyectará material del archivo audiovisual de TVE para acompañar los temas tratados durante la cena.
Además del comedor, la cocina servirá como escenario para momentos más íntimos antes y después del encuentro principal. Allí, Miró podrá mantener conversaciones paralelas con los invitados y ampliar algunos de los asuntos que se aborden durante la noche.
‘La cena de los idiotas’ es una producción de RTVE en colaboración con Proamagna, responsable de formatos como ‘Joaquín, el novato’, ‘Joaquín, la penúltima y me voy’, ‘Emparejados’, ‘En la tuya o en la mía’ y ‘Dos parejas y un destino’. Con este proyecto, La 1 refuerza su apuesta por formatos de conversación para el prime time con un tono más cercano y menos crispado, y doblando su confianza en Miró, que ya se pone al frente de 'Directo al grano' cada tarde junto a Marta Flich.
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva cafetería que acaba de abrir en Málaga con helados artesanos 100% sin gluten, sin azúcar y proteicos: los hacen cada día en su propio obrador
- Secuestro de una joven de 21 años en Campanillas: la Policía Local detiene a cuatro personas
- El padre de Pablo Picasso ya tiene su escultura en la Plaza de El Ejido de Málaga
- Detenidos tres hombres tras apuñalar en el cuello a un joven de 25 años en la Alameda de Colón
- El bar que resiste en pleno Centro de Málaga con sus platos contundentes y caseros por apenas dos euros: 'Un sitio auténtico donde lo importante es el buen tapeo
- Naiz Homes lanza una promoción de 238 viviendas en la zona de Teatinos en Málaga
- La playa a una hora de Málaga que 'The Times' define como la 'más infravalorada' de toda España: 'Se puede disfrutar durante todo el año y pocos la conocen
- Comerciantes denuncian la congestión turística del Mercado de Atarazanas: 'Vienen para hacer fotos como si fuera un museo, pero no compran