Marisa Martín Blázquez denuncia un tenso encontronazo con el equipo de Mar Flores en la Feria del Libro
La periodista de ‘Fiesta’ aseguró que fue apartada cuando intentaba grabar una entrevista con la modelo durante la firma de sus memorias
Carlos Merenciano
La firma de libros de Mar Flores terminó con un momento de tensión entre su entorno y el equipo de ‘Fiesta’. Marisa Martín Blázquez acudió a la Feria del Libro para grabar un reportaje sobre las memorias de la modelo, pero la situación se torció cuando intentó acercarse a ella con el micrófono de Telecinco.
Según relató la periodista en el programa de Emma García, la organización permitió que RTVE hablara con Mar Flores, pero impidió que lo hiciera el magacín de Telecinco. “Cuando estábamos preparados para hacerle las preguntas, me han dicho que no podía entrar porque no estábamos acreditados”, explicó Martín Blázquez, que aseguró que solo le ofrecieron hacerlo “sin micrófono y sin cámara”.
Ante esa negativa, la tertuliana decidió acercarse como una lectora más, libro en mano, para preguntarle directamente a Mar Flores si existía algún veto al programa. La modelo se desvinculó de la decisión y recurrió a su representante para intentar atenderla en ese momento.
La conversación apenas pudo avanzar. Una mujer vinculada a la editorial intervino para impedir la grabación y llegó a agarrar a Martín Blázquez por la espalda para sacarla de la caseta. “¡No, no, no! Te he dicho que no se graba. Viene Telecinco al asalto y no vais a poder grabar”, se escucha decirle en las imágenes emitidas por ‘Fiesta’.
Marisa Martín Blázquez calificó el episodio de “incómodo y agresivo” y lamentó las formas con las que, según su versión, fue tratada durante el reportaje. “Ha habido un momento de bastante tensión en el que yo no entendía nada”, afirmó la periodista tras ver las imágenes en el plató de Telecinco.
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