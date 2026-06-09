TVE prepara 'Hitster', su nuevo concurso musical de gran formato con la productora de 'Mask Singer' y 'Got Talent'

TVE vuelve a apostar por un concurso musical de gran formato para su franja de máxima audiencia. Tras apostar por 'Operación triunfo' entre 2017 y 2020 y marcas más recientes como 'That’s my Jam' y ‘Aria, locos por la ópera', la cadena pública ha comprado los derechos de 'Hitster', un fenómeno mundial en el entretenimiento televisivo, que llegará a La 1 la próxima temporada, según ha conocido en exclusiva YOTELE.

Se trata de un game show intergeneracional que combina música, juego y nostalgia, basado en el popular juego de mesa conocido a nivel mundial, que estará producido por Fremantle, responsable de grandes éxitos televisivos como 'Mask Singer’ y ‘Got Talent’, entre otros. Se realizará desde los estudios de RTVE en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

'Hitster' es el juego de los grandes éxitos musicales, que convierte cada hit en una batalla por la victoria. De los grandes clásicos a los temas más conocidos en la actualidad. El objetivo es construir una línea cronológica de temas icónicos, según su año de lanzamiento. El primer equipo que consiga construir una línea temporal con 10 grandes éxitos se convertirá en el ganador. En la gran final, el equipo vencedor compite por un premio en metálico. Una canción, mil recuerdos y una sola respuesta correcta

Los cifras logradas por 'Hitster' a nivel mundial hablan por sí solas. No es solo un juego de mesa musical, sino que se ha convertido en una marca global de entretenimiento musical y un fenómeno mundial de ventas en el norte de Europa, España y Canadá.

Ha vendido millones de copias, con presencia en más de 50 países, más de 2,5 millones de descargas de su app, y tiene ya sus primeras adaptaciones televisivas en Europa y Norteamérica (en febrero de este año se han anunciado adaptaciones en Países Bajos, Alemania y Canadá/Quebec).

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Ahora, TVE incorpora este concurso aprovechando el tirón popular de su mecánica para reforzar su decidida apuesta por la industria musical, que en los últimos años ha impulsado con fuerza con el Benidorm Fest, que ha devuelto el brillo al Festival de Eurovisión (pese al abandono este año de la corporación por la participación de Israel), junto a la gran apuesta por el formato 'La casa de la música'.