Lista completa
¿Quién va esta semana a 'El hormiguero'? Invitados del lunes 15 al jueves 18 de junio de 2026
Pablo Chiapella, JJ Vaquero, Tom Holland, Zendaya, Alberto Núñez Feijóo y Niña Pastori visitarán el programa de Pablo Motos.
Carlos Merenciano
‘El hormiguero’ afronta una de esas semanas pensadas para combinar promoción, actualidad y grandes nombres internacionales. El programa de Pablo Motos recibirá entre el lunes 15 y el jueves 18 de junio a invitados del mundo de la ficción, el cine, la política y la música, con una visita de Hollywood que ya se perfila como uno de los grandes momentos de la temporada.
La semana arrancará el lunes con Pablo Chiapella y JJ Vaquero, que acudirán al plató de Antena 3 para presentar ‘Olivia’. La nueva serie de Disney+ llegará a la plataforma el 1 de julio y sigue a un conocido hombre del tiempo cuya vida cambia de golpe, hasta obligarle a refugiarse en el olivar de su padre, con quien lleva tres décadas sin hablarse.
El martes llegará el plato fuerte internacional. Tom Holland y Zendaya visitarán por primera vez juntos ‘El hormiguero’ para hablar de ‘Spider-Man: Brand New Day’, la nueva entrega del superhéroe de Marvel, que se estrenará en cines el 29 de julio. La película se situará cuatro años después de los hechos de ‘No Way Home’, con un Peter Parker adulto, solo y apartado de las personas que más quiere.
El miércoles, el programa cambiará de registro con la visita de Alberto Núñez Feijóo. El presidente del Partido Popular y líder de la oposición se sentará con Pablo Motos para repasar la actualidad política de las últimas semanas, en una entrevista que llega en plena recta final de la temporada televisiva.
Niña Pastori cerrará la semana el jueves con la presentación de ‘Color Fania’, su nuevo disco. Con este trabajo, la artista celebra tres décadas de carrera y se adentra en el legado de Fania Records desde su raíz flamenca. La visita llega, además, después de su reciente actuación ante el Papa León XIV durante su visita a Madrid.
Suscríbete para seguir leyendo
- Horario y dónde ver por televisión el Málaga CF-UD Almería, la ida de la final del play off de ascenso
- Estas son las carreras más demandadas para el próximo curso en la Universidad de Málaga: las primeras son de salud
- La cueva escondida de Málaga frente a la playa que lleva habitada 500.000 años: por ahí han pasado preneandertales, neandertales y cromañones
- Esto es lo que pasa si Málaga CF y UD Almería empatan en el play off de ascenso a Primera División: Factor campo y prórroga sin penaltis
- Play off de ascenso a Primera División: Así ha sido el cara a cara entre el Málaga CF y la UD Almería esta temporada 2025-2026
- Sevilla golea a Andalucía en senadores, Dani Pérez quiere volver y en el PP, lotería y pedrea de cargos
- Fallece Ángel Diego Sancho-Melero Paradas, figura clave de Grupo Sancho Melero en Antequera
- Málaga registra su menor venta de viviendas en cinco años pero mantiene la escalada de precios: 'Están fuera de rango para muchas familias