Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inversión millonaria en MálagaAparcamientos Baños del CarmenTrabajos de verano en MálagaEsculturas del PuertoHeladería que renaceDeflagración de bombona en SayalongaAraña violinisita en MálagaEl resultado que necesita el Málaga CF
instagramlinkedin

Cambio de programación

Vía libre para Marc Giró: TVE suspende la emisión esta noche de 'Al cielo con ella' y fija a su sustituto

El catalán presenta esta noche un nuevo programa de 'Cara al show', que se libra de Henar Álvarez por primera vez desde su salto a laSexta

Henar Álvarez / Marc Giró

Henar Álvarez / Marc Giró / RTVE / LA SEXTA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Yotele

Madrid

Es uno de los duelos más inesperados de esta temporada desde que Marc Giró abandonó TVE para poner rumbo a laSexta. El presentador catalán se ha visto desde el estreno de 'Cara al show', su nuevo programa, involucrado en la competencia por dominar el concepto de late show con TVE, que ascendió 'Al cielo con ella' con Henar Álvarez de La 2 a La 1 para cubrir la baja de Giró.

Desde el pasado mes de abril, ambos formatos, dirigidos casi al mismo público compiten entre sí en la misma franja, salvo la semana en la que estalló la imputación a Zapatero en el Caso Plus Ultra, cuando laSexta sustituyó el programa de humor y entrevistas por un especial de 'El Obejtivo' con Ana Pastor.

Sin embargo, esta noche tampoco competirán, pero esta vez son 'Al cielo con ella' y Henar Álvarez quienes se ausentan de la pelea debido al cambio de programación de TVE. La cadena pública está inmersa en la emisión de la fase de grupos del Mundial de fútbol y esta noche, a las 21:00 horas, ofrecerá un nuevo partido.

Este evento hará que 'La revuelta' pierda su horario habitual y TVE ha optado por retrasar su inicio y sacrificar esta semana el formato de Henar, que no está funcionando como se esperaba en la primera cadena.

Además, Marc Giró se librará también de 'Supervivientes', aunque su hueco lo ocupará el primer debate final de 'La isla de las tentaciones', por lo que el humorista deberá enfrentarse a Broncano y al reality de parejas.

Noticias relacionadas

Para ello, Giró recibe esta semana a Nacho Duato y David Uclés. Además, Yolanda Ramos volverá con su sección.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mercadona abrirá los domingos y festivos en Málaga: lista de municipios y horarios
  2. Antonio Ordóñez, enfermo y vecino del pueblo malagueño de Humilladero: «Me mandan a morir en el trabajo»
  3. Las notas de los jugadores del Málaga CF en la ida de la final contra la UD Almería
  4. La línea 25 de la EMT Málaga cambia su recorrido para conectar Campanillas con Teatinos, la UMA y el Clínico
  5. Málaga CF y UD Almería aplazan hasta el próximo sábado la sentencia por el ascenso a Primera (0-0)
  6. Toboganes, cascadas y jacuzzis frente al mar: el parque acuático de Málaga con 30.000 metros cuadrados de diversión para toda la familia
  7. ¿Qué resultado necesita el Málaga CF el próximo sábado para ascender a Primera División?
  8. La araña violinista hace saltar las alarmas en Málaga: 'Es habitual en las casas

Málaga impulsa el Plan AEPSA 2026 con casi 800.000 euros y la contratación de 483 trabajadores desempleados

Málaga impulsa el Plan AEPSA 2026 con casi 800.000 euros y la contratación de 483 trabajadores desempleados

La ilusión del Málaga CF por ascender en Almería y su gran aliado: el mejor visitante de Segunda con Funes

La ilusión del Málaga CF por ascender en Almería y su gran aliado: el mejor visitante de Segunda con Funes

Starbucks decreta un cierre parcial en Corea del Sur y lecciones de Historia a sus empleados tras una calamitosa campaña publicitaria

Starbucks decreta un cierre parcial en Corea del Sur y lecciones de Historia a sus empleados tras una calamitosa campaña publicitaria

El parque acuático "más espectacular" de la Costa del Sol tiene toboganes, piscinas y saltos 'kamikaze': con atracciones para todas las edades desde 12 euros

El parque acuático "más espectacular" de la Costa del Sol tiene toboganes, piscinas y saltos 'kamikaze': con atracciones para todas las edades desde 12 euros

No siempre es “mala digestión”: los dos trastornos que se esconden tras la hinchazón y las náuseas

No siempre es “mala digestión”: los dos trastornos que se esconden tras la hinchazón y las náuseas

El Unicaja valora la opción de Txus Vidorreta para relevar a Ibon Navarro en el banquillo cajista

El Unicaja valora la opción de Txus Vidorreta para relevar a Ibon Navarro en el banquillo cajista
Tracking Pixel Contents