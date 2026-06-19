Última batalla
Netflix pone fin a ‘Clanes’: la serie de Clara Lago y Tamar Novas tendrá una tercera y última temporada
La ficción regresará con Ana bajo protección y Daniel alejado del narcotráfico, mientras un clan albanés amenaza con hacerse con el negocio en Cambados.
Carlos Merenciano
Netflix ha decidido cerrar la historia de ‘Clanes’ con una tercera temporada. La serie producida por Vaca Films regresará con una última entrega que volverá a reunir a Clara Lago, Tamar Novas y Luis Zahera en una trama marcada por nuevas amenazas, cuentas pendientes y el regreso inevitable al mundo del narcotráfico.
La historia retomará la vida de sus protagonistas poco más de un año después. Ana vive lejos de Cambados como testigo protegida junto a su madre y su hija Sara, tratando de reconstruir su vida y dejar atrás todo lo ocurrido. Daniel, por su parte, también ha abandonado el negocio familiar e intenta mantenerse dentro de la legalidad, aunque sigue obsesionado con encontrarlas.
La frágil calma saltará por los aires cuando un clan albanés trate de quedarse con el control de las descargas de droga. Sus métodos romperán el equilibrio de Cambados y pondrán contra las cuerdas a los Padín, obligando a Daniel a acercarse de nuevo a un entorno del que creía haberse apartado. La amenaza también terminará alcanzando a Ana.
Clara Lago y Tamar Novas volverán a encabezar el reparto junto a Luis Zahera. También repetirán Xosé Antonio Touriñán, Melania Cruz, Miguel de Lira y Chechu Salgado, entre otros intérpretes vinculados al universo de la serie.
La tercera temporada estará dirigida por Ángeles Huerta y Javier Rodríguez. Jorge Guerricaechevarría volverá a encargarse del guion de esta despedida, que tendrá como reto cerrar definitivamente el conflicto entre Ana, Daniel y la familia Padín.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Corte Inglés abre en Torremolinos un supermercado y la primera tienda UNIT de este formato en Andalucía
- Este pueblo costero de Málaga celebra esta semana su 'Mercado Mágico' con espectáculos de fuego, cetrería y talleres para todas las edades: horario, fechas y programación completa
- Estas medidas proponen los vecinos de Málaga para la segunda calle más contaminada de España: la avenida de Juan XXIII
- El futuro de los empleados del hotel Ibis Málaga, en el aire tras el incendio: 'Alguna responsabilidad tiene que haber
- Horario y dónde ver por televisión el UD Almería-Málaga CF, la vuelta de la final del play off de ascenso
- Málaga instará al Gobierno a autorizar el transvase de agua de Iznájar para abastecer a la comarca de Antequera
- La música en directo y las bodas condenan al derribo al chiringuito Berebere de Torre del Mar
- Unos 120 puestos de ropa, calzado y complementos: así es el mercadillo 'low cost' de un barrio de Málaga en el que conseguir los mayores descuentos cada jueves