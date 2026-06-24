Nacho Duato defiende al hermano de Pedro Sánchez y desvela cómo están sus padres: "Lo están pasando fatal con los dos hijos y la nuera"

Nacho Duato ha regresado por todo lo alto a 'Cara al Show', después de desvelar la semana pasada que sufrió una agresión sexual cuando era menor. Marc Giró, lo recibió en plató como "un amigo del programa" para estrenar una sección que promete dar mucho de qué hablar: 'Nacho Ibérico'. Con tres pulsadores con diferentes niveles de censura listos en la mesa, el presentador le ha advertido del peligro, pero el artista se ha mostrado tajante: "Yo lo que digo siempre es verdad. Si le sienta mal a la gente, lo siento mucho".

Y bajo esa premisa de no morderse la lengua, Duato ha terminado lanzando una de las confesiones más sorprendentes de la noche. Tras criticar que la clase política actual no pisa los teatros ni el ballet —señalando directamente que el presidente del Gobierno nunca ha ido a verle—, el coreógrafo ha desvelado la estrecha relación que le une a la familia de Pedro Sánchez, especialmente a sus padres y a su hermano.

Duato ha recordado que el padre de Sánchez fue gerente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), por lo que coincidían a menudo. Un vínculo que sigue vigente hoy en día y que le ha permitido conocer de primera mano cómo está viviendo la familia la enorme presión mediática y judicial de los últimos meses: "Vi hace poco al padre de Sánchez. Le dije que lo debían de estar pasando fatal con los dos hijos y la nuera, y estaban destrozados", ha confesado con total sinceridad en el plató de Marc Giró.

El artista también ha querido romper una lanza públicamente a favor de David Sánchez, hermano del líder del PSOE, a quien conoció en Rusia mucho antes de que Pedro Sánchez llegara a la secretaría general del partido.

Duato ha defendido con uñas y dientes su valía profesional frente a las acusaciones de supuesto trato de favor: "Es una persona y un director de orquesta excelente", ha reivindicado, recordando que incluso compuso una pieza para uno de sus ballets.

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Para zanjar la polémica, el coreógrafo ha lanzado una aplaudida reflexión con su habitual toque de ironía: "¿Cómo te van a enchufar para ser director de orquesta de un conservatorio de Badajoz? Si fuera el Liceo o la Ópera de París... A él no le hace falta, habla seis idiomas y es una maravilla".