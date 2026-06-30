Manuel Turizo vuelve a 'La Voz Kids', que renueva a tres de sus coaches para 2027
Ana Mena, Edurne y Antonio Orozco repetirán en los sillones rojos, mientras Luis Fonsi se cae
Redacción Yotele
El formato musical más exitoso de la televisión ya calienta motores para su próxima temporada, a pesar de estar emitiendo actualmente su temporada. Antena 3 ha desvelado oficialmente la identidad de las cuatro estrellas que se sentarán en los icónicos sillones rojos de 'La Voz Kids' en 2027. Una combinación perfecta de veteranía, frescura internacional y grandes estrellas actuales.
La edición, que como decimos, se emitirá en 2027 supondrá el regreso de Manuel Turizo al formato tras su debut en 2025. El colombiano vuelve a la silla roja dispuesto a encontrar a la mejor voz kids de nuestro país, pero no estará solo.
En la próxima edición, Ana Mena, Edurne y Antonio Orozco repiten como jueces del formato, mientras que Luis Fonsi se cae de la lista. Con este plantel de estrellas, Antena 3 vuelve a blindar uno de sus formatos estrella, que volverá a contar con Eva González al frente como maestra de ceremonias.
Las grabaciones de las 'Audiciones a ciegas' arrancarán muy pronto, dando el pistoletazo de salida a una edición de 'La Voz Kids' que se presenta como una de las más competitivas, a la espera de conocer si habrá novedades en la mecánica.
Hace unas semanas, Antena 3 también desveló su plantel de coaches para 'La Voz 2026'. La edición de adultos se estrenará, si todo se mantiene como en años anteriores, en septiembre y contará con Lola Índigo, Melendi, Mika y Pablo López en el jurado.
Fuente: El Periódico
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