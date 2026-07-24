Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reabren las playas de Pedregalejo y El PaloQuejas por el soterramiento de Valle-InclánDetenido por pintar la estatua del Marqués de LariosAndalucía decreta alerta alimentariaAbsuelto el tuitero que publicó chistes sobre JulenGo Fast, el método para mover coca en MijasGolpe histórico al tráfico de armasEl preamistoso del Málaga CF frente al Leicester City
instagramlinkedin

Nuevo concurso

Carlos Sobera presentará ‘Rueda la letra', el nuevo ‘Pasapalabra' de Telecinco con El Rosco

La cadena y Bulldog TV ultiman la producción del nuevo concurso, que contará con Rafa Guardiola, histórico director de 'Pasapalabra' en Telecinco.

Carlos Sobera se pone al frente de 'Rueda la letra'.

Carlos Sobera se pone al frente de 'Rueda la letra'. / Mediaset

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Telecinco ya tiene en marcha el concurso con el que traerá de vuelta la prueba del rosco a Mediaset. La cadena y Bulldog TV encaran la recta final de producción de 'Rueda la letra', un nuevo formato que incorporará la emblemática prueba final y que estará presentado por Carlos Sobera, uno de los rostros más reconocibles del entretenimiento del grupo.

El presentador se pondrá al frente de esta nueva apuesta tras años vinculado a concursos y grandes formatos de entretenimiento. Con 'Rueda la letra', Sobera suma un nuevo proyecto en Telecinco y asumirá la responsabilidad de conducir un programa que llega marcado por una gran expectación: el regreso del rosco a Mediaset después de la batalla judicial por la prueba que durante años formó parte de 'Pasapalabra'.

Un histórico de 'Pasapalabra' en la dirección

La dirección de 'Rueda la letra' recaerá en Rafa Guardiola, un profesional con amplia trayectoria en el género. Su nombre resulta especialmente relevante porque fue director de 'Pasapalabra' en Telecinco durante más de una década, etapa en la que el concurso se consolidó como uno de los formatos más seguidos por los espectadores.

Noticias relacionadas

Su incorporación refuerza la conexión del nuevo proyecto con la historia del rosco en Mediaset. Telecinco busca así rodear el formato de perfiles con experiencia directa en concursos de éxito y con conocimiento de una prueba que sigue siendo una de las mecánicas más reconocibles para el público televisivo.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Huelga en Plaza Mayor y McArthurGlen Málaga contra las compras hasta medianoche: estos son los días de paro
  2. Málaga pone fin a 20 años de espera: el último tramo del Paseo Marítimo de Poniente avanza hasta Sacaba
  3. Cerradas al baño las playas de Pedregalejo y El Palo: los resultados de nuevos análisis del agua podrían demorarse al lunes 27
  4. Qué es E.coli: la bacteria que ha obligado a Málaga a cerrar las playas de El Palo y Pedregalejo
  5. Solución al caos en la avenida Valle-Inclán: Málaga soterrará el cruce por el que pasan 55.000 vehículos diarios
  6. Funes abre el período de pruebas ante la operación salida del Málaga CF
  7. Una profesora del Conservatorio Manuel Carra pide que el Palacio de la Ópera de Málaga reserve un espacio para un órgano de tubos
  8. Hasta 44,5 grados en Coín: el calor extremo y las altas temperaturas activan el aviso naranja en Málaga

El Málaga CF-Leicester City se jugará en el Marbella Football Center y no en Algeciras

El Málaga CF-Leicester City se jugará en el Marbella Football Center y no en Algeciras

La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a otra por causar el incendio de Ávila

La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a otra por causar el incendio de Ávila

El Bulto tiene ya urbanizador: Sierra Blanca se hace con el proyecto de la torre de 23 plantas de Zaha Hadid

El Bulto tiene ya urbanizador: Sierra Blanca se hace con el proyecto de la torre de 23 plantas de Zaha Hadid

Las Salas Mingorance de Málaga acogen una exposición gratuita de Juanjo Fuentes que une porcelana y collage digital

Las Salas Mingorance de Málaga acogen una exposición gratuita de Juanjo Fuentes que une porcelana y collage digital

BlueBay vuelve a reclamar el cese de la administración judicial del Málaga CF

BlueBay vuelve a reclamar el cese de la administración judicial del Málaga CF

Detenido en Málaga el joven que pintó la cara de la estatua del Marqués de Larios durante la celebración del Mundial

Detenido en Málaga el joven que pintó la cara de la estatua del Marqués de Larios durante la celebración del Mundial

La Guardia Civil rescata varios perros durante los incendios: “No dejamos a nadie atrás, sea de la especie que sea”

La Guardia Civil rescata varios perros durante los incendios: “No dejamos a nadie atrás, sea de la especie que sea”

Detenido el autor de la pintada al Marqués de Larios durante los festejos por la victoria de España en el Mundial

Tracking Pixel Contents