Nueva pareja
Miri Pérez-Cabrero confirma su relación con Alejandro Albalá tras 'Supervivientes All Stars': “Con todo mi ser”
La ex 'Masterchef' ha hecho oficial su romance con el cántabro después de meses de rumores y del tonteo que nació en Honduras
Carlos Merenciano
Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá ya no esconden su relación. Los dos coincidieron en 'Supervivientes All Stars' en 2025 y, aunque durante el concurso no llegaron a dar ningún paso definitivo, la conexión entre ambos fue evidente desde el principio. Ahora ha sido ella quien ha confirmado el romance a través de Instagram con un vídeo que recupera sus primeros momentos en Honduras y los une con imágenes actuales mucho más cómplices.
En la publicación, Miri muestra una conversación en la Palapa en la que Albalá reconocía que quería seguir conociéndola fuera del reality porque ella le transmitía “mucha alegría y mucha paz”. Después, el vídeo salta al presente, donde aparecen juntos, sonrientes y en actitud cariñosa. La actriz acompañó las imágenes con una frase breve, pero muy clara: “Con todo mi ser”.
El entorno de Miri celebra la relación
La confirmación no tardó en provocar reacciones entre sus compañeros y amigos. Adara Molinero comentó “¡Qué fuerte!”, mientras otros rostros vinculados al universo de 'Supervivientes' también mostraron su sorpresa. Una de las respuestas más llamativas fue la de Sofía Suescun, expareja de Alejandro Albalá, que dejó un corazón en la publicación.
También reaccionaron personas muy cercanas a Miri, como Anita Matamoros, que escribió “Pues ya estaría”, dando a entender que ya conocía la relación. Diego Varjak, amigo íntimo de la actriz, también celebró el romance con mensajes como “El chico que nos gusta” y “love winsssss”, dejando claro que el círculo de la joven aprueba esta historia.
El romance ya había sido adelantado en marzo por 'Fiesta', donde Makoke aseguró que ambos estaban “súper enamorados” tras continuar fuera de cámaras el tonteo iniciado en Honduras. Ahora, con la publicación de Miri, la pareja confirma que aquella conexión televisiva ha terminado convirtiéndose en una relación real.
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Fuente: El Periódico
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