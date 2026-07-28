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Sanción televisiva

Más de 300.000 euros de multa a RTVE por la publicidad irregular de 'MasterChef'

La CNMC sanciona a la Corporación por promocionar vinos fuera del horario permitido y por emitir publicidad sin identificar en La 1.

Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja y Jordi Cruz en 'MasterChef'

Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja y Jordi Cruz en 'MasterChef' / RTVE

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Carlos Merenciano

Madrid

La CNMC ha sancionado a RTVE por dos infracciones graves relacionadas con distintas emisiones de 'MasterChef' y 'MasterChef Celebrity' en La 1. La multa propuesta ascendía a 512.168 euros, aunque la Corporación reconoció voluntariamente su responsabilidad y abonó la sanción de forma anticipada, por lo que el importe final quedó en 307.300,80 euros

El expediente afecta a emisiones de la 12ª edición de 'MasterChef' y de la 9ª edición de 'MasterChef Celebrity', emitidas el 5 de mayo y el 10 de noviembre de 2024. Según Competencia, en redifusiones del formato producidas entre las 10:42 y las 13:55 horas se incluyeron comunicaciones comerciales de vinos de 'MasterChef' fuera de la franja permitida. 

Publicidad sin identificar y vinos fuera de horario

La CNMC señala que en esas emisiones se mostraron botellas y copas de vino, se propusieron brindis y se hicieron referencias a la web de la vinoteca de 'MasterChef'. La normativa audiovisual solo permite anunciar bebidas alcohólicas de hasta 20 grados entre las 20:30 y las 5:00 horas, salvo excepciones, y exige un mensaje de consumo moderado y de bajo riesgo. 

El organismo también sanciona la promoción de otros productos y servicios vinculados al programa, como el restaurante, la aplicación oficial, los campamentos, libros de cocina o el videojuego. Estas comunicaciones aparecieron integradas en el propio formato, con intervención de presentadores o sus voces, pero sin la sobreimpresión permanente de “publicidad”

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Competencia aclara que la advertencia de emplazamiento de producto no sustituye a la obligación de identificar una comunicación comercial cuando puede confundirse con el contenido editorial. La resolución deja así una nueva sanción para RTVE por el uso promocional de la marca 'MasterChef' dentro de sus emisiones.

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Fuente: El Periódico

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