Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los conductores piden soluciones para Las PedrizasAumentan los casos de cáncer de pielAumentan la frecuencias del Cercanías en FeriaLa cadena de turrones Vicens sustituye a Juguetes CarriónITV inminente para nuevas matrículasLa Junta rescata a Arturo Bernal, exconsejero de TurismoLa Policía investiga el fallo de ciberseguridad en SénecaUn exACB como complemento a Tyson Pérez
instagramlinkedin

Parón estival

'De viernes' pone fecha a su cierre de verano con un reencuentro clave entre las protagonistas del momento

El programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona emitirá este 31 de julio su última entrega en directo antes de descansar durante agosto.

Beatriz Archidona y Santi Acosta, presentadores de '¡De viernes!'

Beatriz Archidona y Santi Acosta, presentadores de '¡De viernes!' / Mediaset

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Telecinco empieza a reajustar su parrilla de fin de semana con la llegada de agosto. Tras los finales de temporada de 'Tu cara me suena' y 'La Voz Kids' en Antena 3, ahora será 'De viernes' quien haga un parón por vacaciones. El formato de crónica social emitirá este viernes 31 de julio su última entrega en directo antes de interrumpir sus emisiones regulares durante el mes de agosto.

La cadena mantendrá la marca en pantalla durante las próximas semanas con entregas recopilatorias, una fórmula habitual en el periodo de menor consumo televisivo. El descanso llega después de un tramo final de curso complicado para el programa, que ha tenido que competir durante varias semanas contra la recta final de 'Tu cara me suena', líder habitual de la noche.

Carmen Borrego y Terelu Campos, cara a cara

La despedida antes de vacaciones tendrá un aliciente añadido en plató: el encuentro entre Carmen Borrego y Terelu Campos después de la polémica por la supuesta venta de la casa de Málaga de María Teresa Campos. El asunto generó tensión en directo cuando Terelu descubrió que el inmueble aparecía anunciado en un portal inmobiliario, pese a asegurar que la familia no había tomado ninguna decisión al respecto.

Noticias relacionadas

'De viernes' retomará sus emisiones habituales en septiembre, aunque Telecinco todavía no ha comunicado la fecha exacta de regreso. Hasta entonces, Santi Acosta, Beatriz Archidona y parte del equipo seguirán presentes en la cadena gracias a 'De lunes a viernes', el magacín diario que Mediaset estrenó hace apenas un mes para reforzar sus tardes.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ayuntamiento de Málaga respalda a los trabajadores de Plaza Mayor y McArthurGlen ante la ampliación de horarios hasta medianoche
  2. Málaga se queda sin comprador para el último gran solar hotelero de La Térmica, valorado en más de 40 millones
  3. El Unicaja ultima el fichaje de Amine Noua
  4. Adelante Andalucía consolida su confianza y arrebata la segunda plaza a PSOE y a Vox en el barómetro del CIS andaluz, aunque no al PP de Moreno
  5. Málaga lanza su mayor operación de VPO en concesión: 599 pisos con piscina en Campanillas y Cruz de Humilladero
  6. McArthurGlen ofrece transporte a sus empleados ante la huelga por el ‘Late Night Shopping’ en Málaga
  7. ¿Por qué Willy Hernangómez ficha solo un año por el Unicaja?
  8. Un detenido tras el hallazgo de restos humanos en un camino de acceso a la cantera de Alhaurín de la Torre

Málaga destina 35.000 euros a llevar medicamentos a los afectados por los terremotos de Venezuela

Málaga destina 35.000 euros a llevar medicamentos a los afectados por los terremotos de Venezuela

Nueva línea directa de autobús entre Torre del Mar y Málaga desde este jueves: estos son los horarios

Nueva línea directa de autobús entre Torre del Mar y Málaga desde este jueves: estos son los horarios

Identificado el joven que lanzó desde una embarcación la bengala que causó un incendio en un edificio de Estepona la noche del Carmen

Identificado el joven que lanzó desde una embarcación la bengala que causó un incendio en un edificio de Estepona la noche del Carmen

¿Qué partido político puede dar una mejor respuesta a los problemas de Andalucía?

BirdNET Live: la app con IA que identifica sonidos de animales sin Internet

BirdNET Live: la app con IA que identifica sonidos de animales sin Internet

Muere el cantante irlandés Glen Hansard, ganador de un Óscar y protagonista de 'Once', a los 56 años

Muere el cantante irlandés Glen Hansard, ganador de un Óscar y protagonista de 'Once', a los 56 años

Factoría Echegaray estrenará cuatro producciones entre noviembre de 2026 y julio de 2027

Factoría Echegaray estrenará cuatro producciones entre noviembre de 2026 y julio de 2027

Tres millones de euros ya no bastan para comprar una vivienda de lujo en las zonas más exclusivas de Málaga

Tres millones de euros ya no bastan para comprar una vivienda de lujo en las zonas más exclusivas de Málaga
Tracking Pixel Contents