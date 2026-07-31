Tensión en directo
Un invitado de 'Y ahora Sonsoles' le saca los colores a Atresmedia después de acusarlo de compartir el vídeo de la agresión de Huelva sin censurar
Daniel Martín, uno de los jóvenes que denunció la agresión a una menor en Moguer, reprochó al programa que el vídeo también había sido publicado por una cuenta vinculada a Antena 3.
Carlos Merenciano
'YAS Verano' vivió este miércoles un momento de tensión durante su análisis de la agresión a una menor en Moguer, Huelva, por parte de otras tres menores. El programa de Antena 3 conectó con Daniel Martín, uno de los jóvenes que ayudó a denunciar los hechos al dar visibilidad a las imágenes en redes y que, según contó, ha recibido amenazas por parte de la madre de una de las presuntas agresoras.
El invitado explicó que él vio el vídeo antes de que se hiciera viral y defendió que no fue quien lo difundió inicialmente. “Yo primeramente no subí las imágenes ni las publiqué porque sabía que eran menores”, aseguró. Sin embargo, Pepa Romero le reprochó que después lo compartiera con las caras visibles. Daniel respondió que lo publicó tal y como ya circulaba y añadió que personas del entorno de la víctima le habían agradecido que ayudara a visibilizar el caso.
El reproche a Atresmedia
La conversación se tensó cuando Carlos Quílez le advirtió de que podía haber cometido un error grave al compartir un vídeo de menores sin censurar. Fue entonces cuando Daniel señaló directamente a una cuenta de noticias relacionada con el grupo: “El vídeo está con las caras destapadas en una cuenta de noticias que es de la misma cadena de Antena 3, que es Ac2ality”.
Tras ese comentario, varios colaboradores, entre ellos Isabel Rábago, censuraron su postura y Pepa Romero terminó despidiendo al invitado sin que pudiera seguir desarrollando su explicación. Poco después, Daniel recurrió a X para mostrar su malestar con el programa y acusar a Antena 3 de haber intentado responsabilizarle de la difusión del vídeo.
“Me han metido como para echarme a mí todas las culpas de la difusión del vídeo”, afirmó en redes. También insistió en que, según su versión, la primera cuenta que publicó las imágenes sin censurar fue Ac2ality, a la que vinculó con Antena 3: “Cuando he dicho eso y que pertenece a Antena 3 me han silenciado y me han quitado del medio”.
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Fuente: El Periódico
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