Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apagón en el CentroPrevención ante el calor extremoMaría Barranco, abanderada de la Feria de MálagaPrimera victoria en la pretemporada del Málaga CFYa hay empresa para el consultorio de CártamaObras residencia de mayores MarbellaSi el eclipse te pilla conduciendoEl Málaga CF convence ante el Al-Arabi catarí
instagramlinkedin

Doble adiós

Dos expulsados de 'Maestros de la costura Celebrity' ayer: “La decisión más difícil”

Pepón Nieto y Edu Román abandonaron el talent de La 1 tras una noche especialmente exigente para los aprendices.

Pepón Nieto y Edu Román en 'Maestros de la costura Celebrity'

Pepón Nieto y Edu Román en 'Maestros de la costura Celebrity' / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

La séptima gala de 'Maestros de la costura Celebrity terminó con dos despedidas y con el taller más tocado que de costumbre. El programa de La 1, emitido este miércoles 5 de agosto, llevó a los concursantes a enfrentarse al reto más exigente de la temporada y cumplió lo anunciado: dos aspirantes tuvieron que quitarse el mandil en una misma noche.

El primero en marcharse fue Pepón Nieto, que no logró completar con éxito un diseño de pasarela inspirado en las creaciones de Max Alexander. El actor asumió que había intentado hacer una prenda demasiado ambiciosa para el tiempo disponible. “La semana pasada me dijisteis que era el favorito... y mira”, bromeó antes de despedirse del concurso.

Una decisión al límite

Raquel Sánchez Silva destacó la evolución de Pepón durante su paso por el programa. Él también reconoció lo aprendido desde su llegada al taller: “Cuando llegué aquí no sabía ni enhebrar una máquina de coser. He aprendido a valorar el trabajo que hay detrás de una prenda”.

La segunda expulsión se decidió en una prueba con piezas de impresión 3D, guiada por Isabel Sanchís y Paula Maiques. Edu Román quedó en la cuerda floja junto a Mario Vaquerizo y Beatriz Luengo, en una deliberación especialmente ajustada para el jurado formado por Lorenzo Caprile, María Escoté y Luis de Javier.

Noticias relacionadas

Caprile avisó antes de comunicar el resultado: “Es la decisión más difícil que hemos tomado en esta edición hasta este momento”. Finalmente, un pequeño fallo técnico inclinó la balanza contra Edu Román, que aceptó el veredicto con serenidad: “Es una sensación agridulce. Los mínimos detalles te pueden costar la expulsión”. Raquel Sánchez Silva cerró la entrega reconociendo el desgaste de la noche: “Ha sido un programa muy difícil”.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Atlético de Madrid acelera el mercado antes de recibir al Málaga CF: Julián Álvarez, Ruggeri, Molina...
  2. Jerónimo Macías, alcalde de Tolox: 'Ni siquiera nos han dado alternativas
  3. Málaga bate su récord de población: la provincia sigue superando los 1,8 millones y la capital los 600.000 habitantes
  4. Sergio Cerdán, el mejor espetero de la Costa del Sol: 'El espeto resume la esencia marinera
  5. Guía para ver el eclipse en Málaga el 12 de agosto: consejos para disfrutarlo de forma segura
  6. La Mancomunidad de Municipios saca del agua de la Costa del Sol juguetes, palés y hasta un delfín atrapado
  7. El pueblo costero de Málaga que ya ha abierto su piscina municipal con entradas desde 2 euros: este año estrena una pradera de césped y pérgolas
  8. Todas las normas de la Feria de Málaga: desde el acceso gratuito a las casetas del Real al fin de la música a las 18 horas en el Centro

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Los vecinos del Centro de Málaga reclaman soluciones al Ayuntamiento ante los constantes apagones: "Cada vez son más frecuentes y duraderos"

Los vecinos del Centro de Málaga reclaman soluciones al Ayuntamiento ante los constantes apagones: "Cada vez son más frecuentes y duraderos"

Detenidos en Málaga dos presuntos miembros de un grupo de hurtos: los pillaron con 6.170 euros y nueve móviles

Detenidos en Málaga dos presuntos miembros de un grupo de hurtos: los pillaron con 6.170 euros y nueve móviles

Delaossa convierte Starlite en un mar verde y morado

Delaossa convierte Starlite en un mar verde y morado

Málaga declara en alerta a Campanillas hasta el 3 de septiembre tras detectar el virus del Nilo en un mosquito: "No se ha registrado ningún caso en personas o animales"

Málaga declara en alerta a Campanillas hasta el 3 de septiembre tras detectar el virus del Nilo en un mosquito: "No se ha registrado ningún caso en personas o animales"

El Complejo Deportivo Municipal de El Maulí avanza en su transformación con una inversión cercana a los 200.000 euros

El Complejo Deportivo Municipal de El Maulí avanza en su transformación con una inversión cercana a los 200.000 euros

Málaga concentra ya el 28,4% del turismo andaluz y roza los 3,1 millones de visitantes en un trimestre

Málaga concentra ya el 28,4% del turismo andaluz y roza los 3,1 millones de visitantes en un trimestre

Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firman un acuerdo de defensa regional ante las amenazas de Irán e Israel

Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firman un acuerdo de defensa regional ante las amenazas de Irán e Israel
Tracking Pixel Contents