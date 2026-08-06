Marta Sanahuja, jueza de 'MasterChef', anuncia la pérdida del bebé que esperaba: “Tengo el corazón roto”

Marta Sanahuja, conocida en redes como Delicious Martha y jueza de 'MasterChef, ha compartido una de las noticias más duras de su vida. La creadora de contenido ha anunciado este martes 5 de agosto que ha perdido el bebé que esperaba junto a su marido, Rubén García, con un mensaje que ha emocionado a sus seguidores: “Tengo el corazón roto en mil pedazos”.

La chef ha publicado un carrusel en Instagram junto a la imagen de una ecografía y ha relatado el momento en el que recibió la noticia. “No hay latido”, escribió, definiendo esas tres palabras como algo que ninguna madre debería escuchar jamás. Sanahuja ha explicado que esa frase marcó el inicio de “la peor pesadilla” y de un duelo difícil de asumir.

Una pérdida que quiere visibilizar

En su publicación, Marta también aparece abrazando a su hijo Enzo, nacido en 2024, una imagen con la que muestra el dolor que atraviesa, pero también el sostén de su familia. “Estaré bien. Estaremos bien. Aprenderemos a vivir con ello”, ha escrito la creadora de contenido, que poco después aclaró en sus historias que se trata de un aborto retenido de nueve semanas.

Sanahuja ha querido aprovechar su testimonio para hablar de la pérdida gestacional, una realidad que considera todavía demasiado silenciada. “No, no podríamos haberlo evitado”, afirma al explicar que muchas veces estas situaciones están relacionadas con alteraciones cromosómicas incompatibles con la vida y fuera del control de los padres.

La creadora también ha cuestionado la recomendación de no contar un embarazo durante las primeras semanas “por si pasa algo”, porque cree que puede condenar a muchas mujeres a vivir el duelo en soledad. “Compartirlo no nos hace más débiles. Nos hace más fuertes”, ha defendido antes de despedirse de su “bebé estrella”.

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La publicación se ha llenado en pocas horas de mensajes de cariño de seguidores y rostros conocidos. Sara Carbonero, María Castro o Florentino Fernández, entre otros, han querido enviarle su apoyo y agradecerle que haya puesto palabras a una experiencia que muchas mujeres atraviesan en silencio.