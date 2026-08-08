David Bisbal, decepcionado con 'Operación triunfo' USA tras su cancelación por baja audiencia: "En algún momento podré hablar"

El fracaso de 'OT USA' ha sido tan inesperado como incontestable. Con el casi convencimiento de que iba a replicar su éxito en España, Telemundo estrenó el talent musical el pasado mes de julio y apenas 35 días después, se despedirá por sus bajos datos de audiencia de manera precipitada.

Tomar está drástica decisión de cancelarlo antes de tiempo supone un duro varapalo para todo el equipo, tanto sus productores, presentadores y equipo técnico, como lógicamente sus concursantes e integrantes del jurado, entre los que se encuentra David Bisbal.

El cantante, una estrella a nivel global tras su paso por el primer 'OT', aceptó integrarse en el concurso que le catapultó a la fama, sin medir que en esta ocasión la productora Gestmusic, que lo ejecuta con brillantez en nuestro país (como todos sus programas) no estaba detrás de su versión americana.

Los rumores de la existencia de diferentes problemas en el seno de la primera edición de 'OT' en USA comenzaron a circular desde el principio. Pero ha sido ahora, cuando ya se conoce que su despedida definitiva será este lunes 10 de agosto, cuando se ha comenzado a confirmar que los comentarios eran reales.

Así se desprende de un comentario realizado por Bisbal en sus redes sociales: "Seguro que en algún momento podré hablar de este proyecto", dijo da do a entender que no todo lo vivido en el concurso había sido de su agrado.

Sin embargo, sacó también el lado positivo d cara a la recta final: "Lo bueno es que los muchachos y las muchachas cantan espectacular y que si siguen trabajando, cumplirán su sueño antes o después También tengo muchas ganas de vivir la semifinal y la final este próximo fin de semana'.

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Habrá que esperar a que 'OT USA' termine de manera definitiva para saber si David Bisbal rompe su habitual discreción y se moja para aportar algún dato más sobre esta experiencia televisiva.

Fuente: El Periódico