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Jesús Cintora se asoma a 'Mañaneros 360' antes de sustituir a Javier Ruiz: “Es una etapa ilusionante”

El periodista se incorporará el 24 de agosto al magacín de La 1 junto a Adela González y Miriam Moreno tras dejar el día a día de 'Malas lenguas'

Adela González y Jesús Cintora en 'Mañaneros'.

Adela González y Jesús Cintora en 'Mañaneros'. / RTVE

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Carlos Merenciano

Madrid

TVE ya prepara la nueva etapa de 'Mañaneros 360' tras la salida de Javier Ruiz, que pondrá rumbo a 'La Séptima'. El magacín de La 1 quedará en manos de Adela González, Miriam Moreno y Jesús Cintora, que dejará la edición diaria de 'Malas lenguas' para asumir el tramo de actualidad política del programa matinal.

Cintora ha conectado este lunes con su nuevo espacio antes de incorporarse oficialmente el próximo 24 de agosto. “Es una etapa nueva, una etapa ilusionante, y tenemos muchas ganas de incorporarnos a un programa que tiene un equipo tan fantástico”, ha señalado el periodista durante su conversación con Adela González.

El aviso de Adela González

El comunicador ha recordado que ya ha trabajado en distintos horarios informativos y ha avanzado cómo quiere afrontar su regreso a las mañanas. “Intentaremos contar las cosas haciendo servicio público con rigor, con entretenimiento, sonriendo y poniéndonos serios cuando sea menester”, explicó.

Adela González aprovechó la conexión para darle la bienvenida y avisarle del cambio de ritmo. “La tarde mola, está muy bien porque es un horario más reflexivo, pero la mañana es ‘pam, pam… directo, directo’”, comentó la presentadora, convencida de que Cintora encajará bien en esta nueva dinámica: “Lo vamos a pasar muy bien, Jesús, bienvenido al equipo”.

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Cintora también quiso despedirse de la tarde dejando claro que 'Malas lenguas' queda “muy bien” con Gonzalo Miró, Esther Palomera y Ana Hinestrosa al frente de su nueva etapa. El periodista seguirá vinculado al formato en su versión semanal de 'Malas lenguas: Noche', mientras asume el reto de reforzar las mañanas de La 1.

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Fuente: El Periódico

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